        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da harita mühendisi ahşabı sanat eserlerine dönüştürüyor

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzonlu harita mühendisi Yasin Can, Yomra ilçesinde kurduğu ahşap atölyesinde çeşitli eşya ve dekoratif ürün tasarlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 11:05 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:05
        
        

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünden 2016'da mezun olan Can, özel sektörde bir süre mühendislik yaptı.

        Mesleğine ara veren Can, ahşaptan tükenmez kalem yapma hedefini gerçekleştirmek için çalışmaya başladı.

        Kendi imkanlarıyla ahşap işçiliğini öğrenen 31 yaşındaki Can, 2020'de üretim ve tasarımları için Yomra ilçesinde atölye kurdu.

        Genç mühendis yılın yarısını yaylada hayvancılıkla, diğer yarısını da atölyesinde ağaç parçalarını işleyip kalem, bardak, kase ve kaşık gibi eşyalar ile dekoratif ürünler yaparak geçiriyor.

        - "Ahşap ürün konusunda müşteri ne isterse yapıyorum"

        Ürünlerini hem atölyede hem de internet ortamında satışa sunan Yasin Can, AA muhabirine, bir süre mühendislik yaptığını, sonrasında ise ahşap el sanatlarına yöneldiğini söyledi.

        Can, ilk ahşaptan tükenmez kalem yapma hedefiyle yola çıktığını anlatarak, "Üniversite yıllarımda ara ara ahşaptan kalem yaptım. Sonrasında işi profesyonelliğe döktüm." dedi.

        Ahşap üretim atölyesini 5 yıl önce hayata geçirdiğini belirten Can, "Ahşap ürün konusunda müşteri ne isterse yapıyorum. Bu bir kaşık, kase, bardak, masa, sedir ve gardırop olabilir, birçok detaya el atıyorum. Müşteri istediği tasarımı getiriyor, ben de istediği tasarıma uygun şekilde ürününü yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

        Ürünleri özenle çalışarak ortaya çıkardığını dile getiren Can, genellikle bölgeye özgü ağaç türlerini kullandığını, imal ettiği ürüne göre ağaç cinsinin değiştiğini ifade etti.

        - "Atölyeyi biraz daha büyüterek seri üretime geçmek istiyorum"

        Yasin Can, ürünlerine yurt içinin yanı sıra yurt dışından da talep olduğunu söyledi.

        Can, üretim alanının şu an için yetersiz kaldığını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Atölyeyi biraz daha büyüterek seri üretime geçmek istiyorum. Çünkü daha büyük makinelere geçmem gerekiyor. Amatörlükten profesyonelliğe yöneldik. Profesyonelliğe yönelince makinelerin boyutları büyümeye başladı dolayısıyla alan artık yetmiyor. İşimi Türkiye'de en iyilerden biri olma yolunda ilerleterek yapmaya çalışıyorum."

        Atölyesine "Köydeki Adam" adını veren ve çevresinde de bu lakapla tanınan Can, müşterilerinin köy atmosferini hissetmelerini istediği için kuzineden gaz lambasına kadar çok sayıda eşyaya atölyesinde yer verdiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

