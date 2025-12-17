Trabzon'da harita mühendisi ahşabı sanat eserlerine dönüştürüyor

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzonlu harita mühendisi Yasin Can, Yomra ilçesinde kurduğu ahşap atölyesinde çeşitli eşya ve dekoratif ürün tasarlıyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünden 2016'da mezun olan Can, özel sektörde bir süre mühendislik yaptı.

Mesleğine ara veren Can, ahşaptan tükenmez kalem yapma hedefini gerçekleştirmek için çalışmaya başladı.

Kendi imkanlarıyla ahşap işçiliğini öğrenen 31 yaşındaki Can, 2020'de üretim ve tasarımları için Yomra ilçesinde atölye kurdu.

Genç mühendis yılın yarısını yaylada hayvancılıkla, diğer yarısını da atölyesinde ağaç parçalarını işleyip kalem, bardak, kase ve kaşık gibi eşyalar ile dekoratif ürünler yaparak geçiriyor.

- "Ahşap ürün konusunda müşteri ne isterse yapıyorum"

Ürünlerini hem atölyede hem de internet ortamında satışa sunan Yasin Can, AA muhabirine, bir süre mühendislik yaptığını, sonrasında ise ahşap el sanatlarına yöneldiğini söyledi.

Can, ilk ahşaptan tükenmez kalem yapma hedefiyle yola çıktığını anlatarak, "Üniversite yıllarımda ara ara ahşaptan kalem yaptım. Sonrasında işi profesyonelliğe döktüm." dedi. Ahşap üretim atölyesini 5 yıl önce hayata geçirdiğini belirten Can, "Ahşap ürün konusunda müşteri ne isterse yapıyorum. Bu bir kaşık, kase, bardak, masa, sedir ve gardırop olabilir, birçok detaya el atıyorum. Müşteri istediği tasarımı getiriyor, ben de istediği tasarıma uygun şekilde ürününü yapmaya çalışıyorum." diye konuştu. Ürünleri özenle çalışarak ortaya çıkardığını dile getiren Can, genellikle bölgeye özgü ağaç türlerini kullandığını, imal ettiği ürüne göre ağaç cinsinin değiştiğini ifade etti. - "Atölyeyi biraz daha büyüterek seri üretime geçmek istiyorum" Yasin Can, ürünlerine yurt içinin yanı sıra yurt dışından da talep olduğunu söyledi. Can, üretim alanının şu an için yetersiz kaldığını anlatarak, şunları kaydetti: