Trabzon'da "Şarkın Fatihine Adanmış Bir Ömür: Gülbahar Hatun" paneli düzenlendi

Trabzon'da, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda "Şarkın Fatihine Adanmış Bir Ömür: Gülbahar Hatun" konulu panel gerçekleştirildi.

Vali Aziz Yıldırım, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde, Gülbahar Hatun'un Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından birine tanıklık eden, sadece bir hükümdar annesi değil aynı zamanda vakıflarıyla, hayır eserleriyle ve temsil ettiği medeniyet anlayışıyla çağını aşan bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Trabzon'un fethi ve sonrasında şekillenen Osmanlı idari, sosyal ve kültürel yapısında Gülbahar Hatun'un izlerinin görüldüğünü kaydeden Yıldırım, "İnşa ettirdiği eserler, kurduğu vakıflar ve bıraktığı miras bir kadının, bir annenin ve bir devlet aklının topluma nasıl yön verebildiğinin en somut örneklerindendir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, tarihte kadınların sadece aile içinde değil sosyal hayatta, kültürde ve medeniyet inşasında da önemli roller üstlendiklerine işaret etti.

Gülbahar Hatun'un güçlü kadın figürlerinin en seçkin örneklerinden biri olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti: "Onun hayatı, bizlere fedakarlığın, adanmışlığın ve kalıcı eser bırakmanın ne anlama geldiğini açıkça göstermektedir. Bu panel, yalnızca geçmişi anmak amacıyla düzenlenmiş bir etkinlik değildir. Aynı zamanda tarihi şahsiyetlerimiz üzerinden medeniyet tasavvurumuzu yeniden düşünme, toplumsal hafızamızı diri tutma ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürüme iradesinin bir yansımasıdır. Çünkü tarih doğru okunduğunda, milletlerin yolunu aydınlatan en güçlü pusulalardan biridir." Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Trabzon'da izi olan Fatih Sultan Mehmet, Gülbahar Hatun'un oğlu Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ı anmak ve anlamanın çok kıymetli olduğunu belirtti. Geçmişten beri vakıflarla beraber toplumsal hizmetlerin yapıldığını anlatan Genç, "Hem Gülbahar Hatun Camimiz ve külliyesinin etrafı ile beraber hem de inşallah İskender Paşa Cami'mizde bu restorasyon işlerini yapıp hemşerilerimizin, bütün insanlığın hizmetine sunmak bizim görevimiz." diye konuştu.