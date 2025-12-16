Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "Şarkın Fatihine Adanmış Bir Ömür: Gülbahar Hatun" paneli düzenlendi

        Trabzon'da, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda "Şarkın Fatihine Adanmış Bir Ömür: Gülbahar Hatun" konulu panel gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 21:22 Güncelleme: 16.12.2025 - 21:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "Şarkın Fatihine Adanmış Bir Ömür: Gülbahar Hatun" paneli düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'da, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda "Şarkın Fatihine Adanmış Bir Ömür: Gülbahar Hatun" konulu panel gerçekleştirildi.

        Vali Aziz Yıldırım, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde, Gülbahar Hatun'un Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından birine tanıklık eden, sadece bir hükümdar annesi değil aynı zamanda vakıflarıyla, hayır eserleriyle ve temsil ettiği medeniyet anlayışıyla çağını aşan bir şahsiyet olduğunu söyledi.

        Trabzon'un fethi ve sonrasında şekillenen Osmanlı idari, sosyal ve kültürel yapısında Gülbahar Hatun'un izlerinin görüldüğünü kaydeden Yıldırım, "İnşa ettirdiği eserler, kurduğu vakıflar ve bıraktığı miras bir kadının, bir annenin ve bir devlet aklının topluma nasıl yön verebildiğinin en somut örneklerindendir." ifadelerini kullandı.

        Yıldırım, tarihte kadınların sadece aile içinde değil sosyal hayatta, kültürde ve medeniyet inşasında da önemli roller üstlendiklerine işaret etti.

        Gülbahar Hatun'un güçlü kadın figürlerinin en seçkin örneklerinden biri olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Onun hayatı, bizlere fedakarlığın, adanmışlığın ve kalıcı eser bırakmanın ne anlama geldiğini açıkça göstermektedir. Bu panel, yalnızca geçmişi anmak amacıyla düzenlenmiş bir etkinlik değildir. Aynı zamanda tarihi şahsiyetlerimiz üzerinden medeniyet tasavvurumuzu yeniden düşünme, toplumsal hafızamızı diri tutma ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürüme iradesinin bir yansımasıdır. Çünkü tarih doğru okunduğunda, milletlerin yolunu aydınlatan en güçlü pusulalardan biridir."

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Trabzon'da izi olan Fatih Sultan Mehmet, Gülbahar Hatun'un oğlu Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ı anmak ve anlamanın çok kıymetli olduğunu belirtti.

        Geçmişten beri vakıflarla beraber toplumsal hizmetlerin yapıldığını anlatan Genç, "Hem Gülbahar Hatun Camimiz ve külliyesinin etrafı ile beraber hem de inşallah İskender Paşa Cami'mizde bu restorasyon işlerini yapıp hemşerilerimizin, bütün insanlığın hizmetine sunmak bizim görevimiz." diye konuştu.

        Vakıflar Bölge Müdürü Reşat Arsak da Gülbahar Hatun Camisi ve Türbesi ile İskender Paşa Camisinin restorasyonunun 2026 yatırım planlamasına alındığını dile getirdi.

        Açılış konuşmalarının ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Öztürk, tarihçi yazar Nermin Taylan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Özkan Özer Keskin ve KTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer İskender Tuluk da birer sunum yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuru ve soğuk bir hafta
        Kuru ve soğuk bir hafta
        "Hitler ve Napolyon yapamadıysa onlar da yapamaz"
        "Hitler ve Napolyon yapamadıysa onlar da yapamaz"
        Evlerden adeta cephanelik çıktı
        Evlerden adeta cephanelik çıktı
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da üniversite öğrencileri "Dumansız Kampüs" sloganı için yarıştı
        Trabzon'da üniversite öğrencileri "Dumansız Kampüs" sloganı için yarıştı
        Trabzon'da üniversite öğrencileri şiir okudu
        Trabzon'da üniversite öğrencileri şiir okudu
        Trabzonspor'dan Mustafa Eskihellaç ve Folcarelli'nin sağlık durumuna ilişki...
        Trabzonspor'dan Mustafa Eskihellaç ve Folcarelli'nin sağlık durumuna ilişki...
        Trabzon'da trafik kazasında yaralanan kişi Gazze'ye bağış şartıyla uzlaştı
        Trabzon'da trafik kazasında yaralanan kişi Gazze'ye bağış şartıyla uzlaştı
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Vakfıkebir'de muhtarlarla buluştu
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Vakfıkebir'de muhtarlarla buluştu
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, aboneleri sayaç donmalarına karşı uyardı
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, aboneleri sayaç donmalarına karşı uyardı