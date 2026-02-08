Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Trabzonspor ile Ünye Kadın SK 0-0 berabere kaldı. Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda da eşitlik bozulmadı ve karşılaşma, 0-0 beraberlikle tamamlandı.

