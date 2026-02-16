Canlı
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        AK Parti MKYK Üyesi Ünal, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, Trabzon'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 20:46 Güncelleme: 16.02.2026 - 20:46
        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, Trabzon'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Ortahisar ilçesindeki Trabzon Müzesi'ni ziyaret eden Ünal, daha sonra Uzunsokak'ta esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret eden Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile görüştü.

        Genç, ziyaretin anısına Ünal'a telkari fincan takımı ile adının yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti.

        Ünal, ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.



