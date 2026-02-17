Canlı
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

        Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 16:55 Güncelleme: 17.02.2026 - 17:01
        Trabzon'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
        Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Sanayi Mahallesi'ndeki iki katlı evin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında evde bulunan Elvan ve eşi Sabire ile oğlu Hüseyin H, dumandan etkilendi.


        Dumandan etkilenen karı koca ve oğulları, olay yerindeki müdahalenin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

