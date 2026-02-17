Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Hekimoğlu Döküm'e Ford Q1 Kalite Sertifikası verildi

        Trabzon'da faaliyet gösteren Hekimoğlu Döküm, Ford Otosan tarafından verilen FORD Q1 Kalite Sertifikasına layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 12:02 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hekimoğlu Döküm'e Ford Q1 Kalite Sertifikası verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'da faaliyet gösteren Hekimoğlu Döküm, Ford Otosan tarafından verilen FORD Q1 Kalite Sertifikasına layık görüldü.

        Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, kalite, sürdürülebilirlik, teslimat performansı ve sürekli iyileştirme kriterlerinde gösterdiği üstün başarı ile Q1 statüsüne ulaşan Hekimoğlu Döküm, Ford'un global tedarikçi kalite standartlarını karşıladığını tescillemiş oldu.

        Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, sertifika töreninde, Q1 plaketini Hekimoğlu Döküm Yönetim Kurulu Başkanı Celil Hekimoğlu'na takdim etti.

        Belgenin, şirketin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artıracak önemli bir referans niteliği taşıdığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Hillary Clinton'dan Trump'a: Epstein belgelerini örtbas ediyor
        Hillary Clinton'dan Trump'a: Epstein belgelerini örtbas ediyor
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Helikopter pisti heyelanda çöktü!
        Helikopter pisti heyelanda çöktü!
        Sosyal jet lag pahalıya patladı
        Sosyal jet lag pahalıya patladı
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!

        Benzer Haberler

        Mevsimsel depresyona karşı gün ışığı ve egzersiz önerisi
        Mevsimsel depresyona karşı gün ışığı ve egzersiz önerisi
        Muçi'den kariyer rekoru
        Muçi'den kariyer rekoru
        Trabzon Gençlik Korosu konser verdi
        Trabzon Gençlik Korosu konser verdi
        Sanal oyun oynadığı iddia edilen Abdulkadir, odasında ölü bulundu
        Sanal oyun oynadığı iddia edilen Abdulkadir, odasında ölü bulundu
        Ramazan öncesi gıda işletmelerine zabıtadan denetim
        Ramazan öncesi gıda işletmelerine zabıtadan denetim
        Andre Onana performansıyla tartışılıyor
        Andre Onana performansıyla tartışılıyor