Hekimoğlu Döküm'e Ford Q1 Kalite Sertifikası verildi
Trabzon'da faaliyet gösteren Hekimoğlu Döküm, Ford Otosan tarafından verilen FORD Q1 Kalite Sertifikasına layık görüldü.
Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, kalite, sürdürülebilirlik, teslimat performansı ve sürekli iyileştirme kriterlerinde gösterdiği üstün başarı ile Q1 statüsüne ulaşan Hekimoğlu Döküm, Ford'un global tedarikçi kalite standartlarını karşıladığını tescillemiş oldu.
Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, sertifika töreninde, Q1 plaketini Hekimoğlu Döküm Yönetim Kurulu Başkanı Celil Hekimoğlu'na takdim etti.
Belgenin, şirketin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artıracak önemli bir referans niteliği taşıdığı kaydedildi.
