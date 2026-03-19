Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.





Genç, yayımladığı kutlama mesajında, rahmet, bereket ve mağfiret ayı ramazanı Trabzon'da birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla huzur içerisinde yaşadıklarını belirtti.





Genç, 18 ilçede gerçekleştirdikleri iftar programları, kültürel etkinlikler ve sosyal çalışmalarla her yaştan vatandaşla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:





"Gerek şehrimizde gerekse mazlum coğrafyalarda kurduğumuz gönül sofralarında kardeşliğimizi pekiştirdik, paylaştıkça çoğalan bereketin en güzel örneklerine şahitlik ettik. Düzenlediğimiz etkinliklerle hem geleneklerimizi yaşattık hem de özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin ramazanın manevi iklimini hissetmelerine vesile olduk. Bu mübarek ayda hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı, kıymetli gazilerimizi ve aziz şehitlerimizin kabirleri ile emanetleri olan değerli ailelerini ziyaret edip dualarını almak bizler için en büyük kazanç oldu. Gönüllere dokunmanın, hal hatır sormanın ve paylaşmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha idrak ettik. Şimdi birlik ve beraberliğimizi taçlandıran Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşıyoruz."





Bayramların kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve muhabbetin çoğaldığı, gönüllerin bir olduğu müstesna zamanlar olduğunun altını çizen Genç, "Bu vesileyle başta kıymetli Trabzonlu hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyor, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini Allah'tan diliyorum." ifadelerini kullandı.





Genç, 21 Mart Cumartesi günü saat 10.00'da Büyükşehir Belediyesinin Atapark'taki ana binasında düzenlenecek bayramlaşma törenine herkesi davet etti.





Öte yandan Ramazan Bayramı süresince vatandaşların ziyaretlerini rahat bir şekilde gerçekleştirebilmesi için toplu taşıma hizmetlerinin ve belediye bünyesindeki otoparkların ücretsiz olacağı bildirildi.



