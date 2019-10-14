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Medicalpark Karadeniz Hastanesi’nden Ortahisar Belediyesi ve Trabzon İş-Kur Müdürlüğüne ziyaret

İHA

Medicalpark Karadeniz Hastanesi yöneticileri, Ortahisar Belediyesi ve Trabzon İşKur Müdürlüğüne ziyaret etti.

Medicalpark Karadeniz Hastanesi’nden Ortahisar Belediyesi ve Trabzon İş-Kur Müdürlüğüne ziyaret

Medicalpark Karadeniz Hastanesi yöneticileri, Ortahisar Belediyesi ve Trabzon İşKur Müdürlüğüne ziyaret etti.
Medicalpark Karadeniz Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Turan Saka, Kurumsal Tanıtımİletişim Müdürü Fırat Uğur, Kurumsal Tanıtım Sorumlusu Serpil Yazıcı Uzun, Trabzon’un Ortahisar ilçe Belediyesi’nin yeni binasına taşınması nedeniyle Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Genel Müdür Yardımcısı Turan Saka, belediyenin yeni binasının hayırlı olması temennilerinde bulunurken, Medicalpark Hastaneleri'nin Trabzon’a verdiği sağlık hizmetlerini anlattı. Başkan Genç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Trabzon İşKur Müdürlüğüne ziyaret
Medicalpark Karadeniz Hastanesi Kurumsal Tanıtımİletişim Müdürü Fırat Uğur ve Kurumsal Tanıtım Sorumlusu Serpil Yazıcı Uzun Trabzon İşKur il müdürü İbrahim Büyük ve yardımcılarını makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarette iki kurumun şehre hizmetlerinin altı çizilirken, Medicalpark Hastanelerinin İşKur personelleri ve ailelerine verilecek olan avantajlı sağlık hizmetleri hakkında bilgi verildi. İşKur İl Müdürü İbrahim Büyük de ziyaretten memnun kaldığını belirterek kendilerine verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.

TRABZON

14 Ekim 2019 Pazartesi

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