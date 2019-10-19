Trabzon’a inen yabancı uçak sayısında artış Geçen yıl bin 163 yabancı ülke uçağının indiği Trabzon’a bu yılın 9 aylık dönemde bin 483 yabancı uçak iniş yaptı

Bu yılın 9 aylık döneminde çoğunluğu Körfez ülkeleri olmak üzere yabancı ülkelerden toplam bin 483 uçak Trabzon’a iniş yaparken, en fazla uçak Suudi Arabistan’dan geldi. Geçen yıl bin 163 yabancı uçak Trabzon’a iniş yaparken, bu yılın 9 aylık dönemindeki bu rakamların üzerlerine ulaşıldı.

Trabzon’a en fazla yabancı uçak Suudi Arabistan’dan gelirken bu yılın 9 aylık döneminde bu ülkeden gelen uçak sayısı 517 olarak belirlendi. Suudi Arabistan’dan gelen uçak sayısı tüm ülkelerden gelen uçak sayısının neredeyse üçte birini oluştururken bu ülkeyi B.A.E takip etti. Trabzon son yıllarda doğal güzellikleri bakımından özellikle Arap turistlerin en çok tercih ettiği iller arasında yer alırken, son iki yılda bu ülkelerden gelen uçak sayısı da arttı.

Bu yılın 9 aylık döneminde Trabzon’a Suudi Arabistan’dan 517, Almanya’dan 211, B.A.E, 233, Almanya’dan 211, Kuveyt’ten 129, Bahreyn’den 142, Ürdün’den 116, Umman’dan 49, Fransa’dan 2, Rusya’dan 1, Kazakistan’dan 1, Irak’tan 77, Danimarka’dan 1, Avusturya’dan 1, Yunanistan’dan 3, Çekya’dan 3, İspanya’dan 1, Lübnan’dan 6 olmak üzere toplam bin 483 uçak iniş yaptı.

Geçen yıl ise yine en fazla yabancı uçak 418 rakamıyla Suudi Arabistan’dan gelirken, aynı yıl Katar’dan gelen uçak sayısı ise 2 olarak kayıtlara geçti. Bu yılın 9 aylık döneminde Trabzon Havalimanına Katar’dan hiç uçak gelmezken yine bu yıl Irak’tan 77 uçak gelmesi dikkat çekti. Geçen yıl ise Irak’tan Trabzon’a hiç uçak gelmemişti.

TRABZON 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:05

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