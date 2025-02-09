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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Mihalıççık Belediyespor'u 37-33 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 16:40 Güncelleme: 09.02.2025 - 16:55
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Mihalıççık Belediyespor'u 37-33 yendi.

        Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısı 21-17 ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

        Çekişmeli geçen ikinci yarının sonunda Trabzon Büyükşehir Belediyespor salondan 37-33 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla Trabzon Büyükşehir Belediyespor ligde 6. galibiyetini aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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