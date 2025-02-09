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        Trabzonspor, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın ikas Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 17:53 Güncelleme: 09.02.2025 - 17:58
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        Trabzonspor, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın ikas Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

        Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde karşılaşma öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

        Koşu ile başlayan antrenman, dar alanda pas ve taktik çalışmayla sona erdi.

        Papara Park'ta yarın saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

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