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        TTSO meclis üyesi Hamit İnan, turizm sektörüne ilişkin değerlendirmede bulundu:

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Üyesi Hamit İnan, turistik açıdan değer taşıyan tarihi ve kültürel varlıkların turizme dahil edilmesi için daha fazla gayret göstermeleri gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 13:21 Güncelleme: 09.02.2025 - 13:21
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        TTSO meclis üyesi Hamit İnan, turizm sektörüne ilişkin değerlendirmede bulundu:
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        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Üyesi Hamit İnan, turistik açıdan değer taşıyan tarihi ve kültürel varlıkların turizme dahil edilmesi için daha fazla gayret göstermeleri gerektiğini belirtti.

        İnan, yaptığı yazılı açıklamada, Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangın felaketi gibi faciaların önüne geçebilmek için gerekli önlemlerin alınmasının büyük önem taşıdığını, sektör temsilcilerinin işletmelerini güvenlik önlemleri açısından gözden geçirmesinin hayati bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

        Kentte, 2024 yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) verilerine göre dış hat uçuş ve yolcu sayılarında bir önceki yıla göre yüzde 10’luk bir düşüş yaşandığını aktaran İnan, "2024 yılında gerçekleşen 7 bin 27 dış hat uçuş sayısı, 2023 yılında gerçekleşen 7 bin 768 dış hat uçuş sayısının gerisinde kalmıştır. Yolcu sayılarında da 2023 yılında taşınan yolcu sayısı 839 bin 834 kişi iken, 2024 yılı sonunda 759 bin 12 kişi olarak gerçekleşmiştir. İstatistiklerde bir düşüş gözlemlenmekle birlikte en önemli sorunun turistin niteliğindeki değişimden kaynaklandığı görmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

        İnan, çeşitlilik ve yeniliğin turizm sektörü açısından önem taşıdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Turist her ziyaretinde yeni ve heyecan verici şeyler keşfetmek, deneyimlemek ister. Sürekli aynı hizmetleri sunmak turisti farklı destinasyon arayışına yönlendirir. Turistin şehir merkezini daha kolay ve rahat gezmesine imkan verecek düzenlemeler yapılmalı. Şehir merkezinde, ilçelerimizde turistik açıdan değer taşıyan tarihi ve kültürel varlıklarımızın turizm hareketine dahil edilmesi noktasında daha fazla gayret göstermeliyiz."

        Uzungöl'de imar planının askıya çıktığını hatırlatan İnan, itirazların değerlendirilerek planlı bir sürece girilmesini beklediklerine de işaret etti.

        İnan, Uzungöl'de işletmelerin büyük bir kısmının kış aylarında kapalı olmasına değinerek, "Hazır altyapı, oteller ve her şey mevcut. Gençlerimiz kar motorlarıyla, kayaklarıyla Uzungöl’ün tepelerinde harika görüntüler oluşturuyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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