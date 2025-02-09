Trabzonspor'un eski futbolcusu Ali Kemal Denizci'nin vefat eden kardeşi toprağa verildi

Cenaze törenine, Trabzonspor'un eski futbolcularından Ali Kemal Denizci ile aile yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Trabzonspor'un eski futbolcusu ve Divan Kurulu üyesi Ali Kemal Denizci'nin vefat eden kardeşi Haydar Denizci, Trabzon'da toprağa verildi.

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