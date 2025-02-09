Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'un eski futbolcusu Ali Kemal Denizci'nin vefat eden kardeşi toprağa verildi

        Trabzonspor'un eski futbolcusu ve Divan Kurulu üyesi Ali Kemal Denizci'nin vefat eden kardeşi Haydar Denizci, Trabzon'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 14:18 Güncelleme: 09.02.2025 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'un eski futbolcusu Ali Kemal Denizci'nin vefat eden kardeşi toprağa verildi
        ABONE OL

        Trabzonspor'un eski futbolcusu ve Divan Kurulu üyesi Ali Kemal Denizci'nin vefat eden kardeşi Haydar Denizci, Trabzon'da toprağa verildi.

        Hayatını kaybeden Haydar Denizci'nin cenazesi, Ortahisar ilçesindeki Yalı Camisi'ne getirildi.

        Cenaze törenine, Trabzonspor'un eski futbolcularından Ali Kemal Denizci ile aile yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Musk TikTok'u satın alacak mı? Açıklama geldi
        Musk TikTok'u satın alacak mı? Açıklama geldi
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Trump'tan "kağıt pipet" eleştirisi
        Trump'tan "kağıt pipet" eleştirisi
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        "Dönüşüm hikâyesi"
        "Dönüşüm hikâyesi"
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"

        Benzer Haberler

        TTSO meclis üyesi Hamit İnan, turizm sektörüne ilişkin değerlendirmede bulu...
        TTSO meclis üyesi Hamit İnan, turizm sektörüne ilişkin değerlendirmede bulu...
        Trabzon'da hava muhalefeti balık fiyatlarını yükseltti
        Trabzon'da hava muhalefeti balık fiyatlarını yükseltti
        Uzmanından e-Nabız'da 'muayene eden hekim verilerime ulaşsın' seçeneğinin a...
        Uzmanından e-Nabız'da 'muayene eden hekim verilerime ulaşsın' seçeneğinin a...
        Trabzon'da "İran İslam Devrimi 46. yıl dönümü" resepsiyonu düzenlendi
        Trabzon'da "İran İslam Devrimi 46. yıl dönümü" resepsiyonu düzenlendi
        Trabzonspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü