TSYD Trabzon Şubesi'nden Vali Ustaoğlu'na ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret edip, hazırlanan 'Uzak Köylerdeki Çocuklar, Spor Tesisleriyle Buluşuyor' projesine ilişkin çalışmaları anlattı.

TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç, beraberinde Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, TSYD Trabzon Şubesi yönetim kurulu üyeleri Tahir Orhan, Gökmen Şahin ve Fatih Turan ile proje sorumlusu İpek Cansel Şahin, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Başkan Kılıç, İçişleri Bakanlığı'nın himayesinde, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün de desteği ile hazırladıkları 'Uzak Köylerdeki Çocuklar, Spor Tesisleriyle Buluşuyor' adlı projesiyle ilgili Vali Ustaoğlu'na bilgi verdi. Projedeki öncelikli hedef grubunun başarılı, yetimöksüz ya da ailelerinin maddi durumu iyi olmayan öğrenciler olduğunu belirten Başkan Selçuk Kılıç, bu çalışmaya büyük önem verdiklerini, projenin başlamasında çocuklar kadar kendilerinin de heyecanlı olduğunu kaydetti.

Vali İsmail Ustaoğlu ise, projenin çok faydalı olacağına inandığını belirterek, TSYD Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu üyelerine çalışmalarında başarı dileklerinde bulundu. Ustaoğlu, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin sürdürülebilir olması gerektiği de ifade etti.

TSYD Trabzon Şubesi'nce hazırlanan projeyle; kentin uzak köylerdeki çocuklar, şehir merkezinde ağırlanıp, spor tesisleriyle buluşturulacak. Çeşitli hediyelerin dağıtılacağı projede, gezi ve eğlence etkinliklerinden de faydalanacak çocuklar, Trabzonsporlu futbolcuların antrenmanlarını yakından izlemenin heyecanını da yaşayacak.

TRABZON 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:15

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