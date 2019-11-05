Trabzonspor, Krasnodar maçı için taktik çalıştı

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4´üncü maçında perşembe günü deplasmanda oynayacağı Krasnodar maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 11.00´de yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan Ekuban, Abdülkadir Ömür ve Sturridge antrenmanda yer almadı. Tedavileri devam eden Mikel ile Abdulkadir Parmak takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken, Sosa da takımdan ayrı koşu yaptı.

Bordo-mavili ekip, yarın karşılaşma için Rusya´nın Krasnodar kentine hareket edecek ve 19.00´da Krasnodar Stadyumu´nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler

Detaylar

TRABZON 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:21

YATSI 18:42

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