Trabzonspor, Avrupa'da 133. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımıyla karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa arenasında 133. maçına çıkacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. maçında yarın Rus ekibi Krasnodar'a konuk olacak. Grubunda oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan bordomavililer 1 puan ile son sırada yer alıyor. Trabzonspor yarın deplasmanda oynayacağı Rus ekibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde grupta umutlarını diğer maçlara bırakacak. Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrılamaması durumunda ise iddiası kalmayacak.

Trabzonspor yarınki maçla tarihinde Avrupa arenasındaki 133. mücadelesine çıkacak. Bordomavili ekip bugüne kadar Avrupa'da oynadığı 132 maçta 50 galibiyet, 34 beraberlik ve 48 mağlubiyet aldı. Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 171 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 177 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 19761977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 20092010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 84, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.



UEFA Avrupa Ligi'nde 85. maç

Trabzonspor, Krasnodar maçıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 85. kez sahada olacak. Bu kupada ilk olarak 19821983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordomavililer, bugüne dek oynadığı 84 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan bordomavililer, 29 maçta rakiplerine mağlup oldu. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 115 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 113 gole engel olamadı.



Devlere karşı zaferler

Trabzonspor, bugüne kadar Avrupa'da oynadığı maçlarda büyük takımlara karşı önemli galibiyetler elde etti. Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı başarılı sonuçlar alan bordomavililer, 19761977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 19831984 sezonunda İtalya'nın Inter, 19901991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 19941995 sezonunda ise İngiltere'nin Aston Villa takımlarını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 10'lık sonuçlarla yenmeyi başardı. Trabzonspor, 19831984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 10 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.



En farklı galibiyetini Arnavutluk takımı karşısında aldı

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 20072008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 60'lık sonuçla mağlup ederek, Avrupa'da oynadığı 127 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.



En farklı yenilgi Barcelona'ya karşı

Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı yenilgisini ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında gördü. Bordomavililer, 19901991 sezonu Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. Tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 72'lik skorla mağlup olmuştu.

TRABZON 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:24

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