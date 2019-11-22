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Yavru karaca 'Bıdış'ı, elleriyle besliyor

DHA

TRABZON´un Tonya ilçesinde oturan Ferdi Baykan (23), köye inen karaca yavrusunu besliyor. Karacaya 'Bıdış' adını veren Baykan, "Acıktığı zaman eve geliyor, karnı doyunca ayrılıyor. O beni, ben onu öpüyorum" dedi.

TRABZON´un Tonya ilçesinde oturan Ferdi Baykan (23), köye inen karaca yavrusunu besliyor. Karacaya 'Bıdış' adını veren Baykan, "Acıktığı zaman eve geliyor, karnı doyunca ayrılıyor. O beni, ben onu öpüyorum" dedi.
İlçeye bağlı Kaleönü Mahallesi´nde üniversiteye hazırlanan Ferdi Baykan, evinin yakınındaki ormanlık alanda karaca yavrusunu fark etti. Doğal yaşam alanı karla kaplanıp, yiyecek arayışı için köye indiğini düşünen Baykan, 'Bıdış' adını verdiği karaca yavrusuna, biberonla süt içirip, beslemeye başladı. Baykan, kısa sürede kendisine alışan ve 3 ay sütle beslediği karaca için yem ve kepek de hazırladı. Aç kaldığında ormandan çıkıp eve gelen, kendisi için özel hazırlanan kaptaki yemi yiyip, doyduktan sonra gözden kaybolan karaca, sevimli haliyle de çevredekilerin ilgi odağı oldu.  Komşularının da görmeye geldiği karaca, mahallenin maskotu haline geldi.
`BENİ GÖRÜNCE EVE GELİYOR´
Karaca yavrusunun kendisine alıştığını, aç kalınca mutlaka evin bahçesine geldiğini anlatan Ferdi Baykan, "Aç kaldığını görünce biberon ile süt verdim. Üç ay sonra sütten kesip, yem ve kepek vermeye başladım. Acıktığı zaman eve geliyor, karnı doyunca ayrılıyor. Evin çevresinde başka birini gördüğü zaman gelmiyor. Benim evin çevresinde olduğumu görünce hemen kapıya yanaşıyor, yemeğini veriyorum. Yemeğini yedikten sonra ben onu, o da beni öpüyor ardından doğaya geri dönüyor" dedi.
`OĞLUMA YAKLAŞIYOR, BİZİ TANIMIYOR'
Ferdi Baykan´ın annesi Ayşe Baykan ise, komşularının da merak edip 'Bıdış'ı görmeye geldiklerini söyleyerek, "Oğlum karaca yavrusu için önce biberon aldı, inek sütü ile besledi. Karaca, süt içmesini bile bilmiyordu, süt içmesini öğretti. Birkaç ay sonra doğaya bıraktı, kendi kendine beslenmeye başladı. Doğada dolaşıyor, ot veya yaprak yiyor. Yiyecek bulamadığı zaman evin yakınlarına geliyor. Sadece oğluma yaklaşıyor, bizi tanımıyor. Oğlum onu özel olarak besleyip, karnını doyuruyor" diye konuştu.

TRABZON

22 Kasım 2019 Cuma

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