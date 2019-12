Özel bireyler Beşirli Spor Kompleksinde doyasıya bir gün geçirdiler

Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı, içinde 12 açık, 3 kapalı kort, fitness ve spor salonlarının da bulunduğu Beşirli Spor Kompleksinin çok özel misafirleri vardı. Mutlu Çarşamba Projesiyle her hafta düzenli olarak birçok branşta spor yapan çocuklar, bu kez Engelliler Günü nedeniyle yapılan özel etkinliğe katıldı, özel parkurlarda hem yarıştı, hem de eğlendi.

Uzman antrenörler tarafından hazırlanan parkurlarda zaman zaman zorlanan ancak inanılmaz azimleri ile izleyenleri kendilerine hayran bıraktıran Erdoğdu ve Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, keyifli saatler yaşadı. Bir yandan yarışma heyecanı yaşayan özel bireyler, diğer yandan Trabzon Gençlik Merkezi liderlerinin yaptığı yüz boyama ile de eğlendiler.

Kortların yanı sıra olimpik ölçülerdeki Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu ve birçok tesisi her yönüyle engellilerin rahatça kullanımına uygun hale getirdiklerini ifade eden Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Bütün salonlarımızda düzenli olarak engelli bireylerimize yönelik etkinlikler oluyor. Bu tür projelere büyük öncelik veriyoruz. Sadece özel eğitim okullarına gidenlere değil, sürekli evde kalan özel bireyleri de bu durumdan kurtarmak, topluma uyumuna katkıda bulunmak ve sağlık için sporla buluşturmaya çalışıyoruz. Bu anlamda kaymakamlıktan belediyelere, muhtarlara kadar her yerle iletişim içindeyiz ve spor yapan engelli sayısı bu sayede hızla artıyor” dedi.

