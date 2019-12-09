Sörloth krallık yarışında doludizgin!

Süper Lig'de son üç haftada fileleri havalandıran ve gol sayısını 9'a çıkaran Trabzonspor’un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth, krallık yarışında 'ben de varım' dedi.

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 31 mağlup eden Trabzonspor'un ilk golünü atan Sörloth, gollerine devam ediyor. Son üç haftayı boş geçmeyen golcü oyuncu, attığı 9 golle gol krallığı yarışında da iddialı durama geldi. Sörloth, gol krallığı yarışında, 9 gollü Malatyaspor'dan Adis Jahovic , Alanyaspor'dan Papiss Cisse ve Fenerbahçe'den Vedat Muriqi ile aynı gol sayısını paylaşıyor.



Sörloth atıyor Trabzonspor kaybetmiyor

Trabzonspor, Süper Lig’de Alexander Sörloth’un gol attığı maçlarda yenilmedi. 9 maçta 9 gol atan başarılı forvet, 4 tane asist yaparak bordomavililerin elde ettiği 26 puanın 19’na katkı sağladı. 1.94’lük golcü oyuncu, Trabzonspor'un, Kasımpaşa ve Galatasaray ile 11, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir ile ile 22 berabere kaldığı maçlarda 1’er gol atarken, 41’lik Beşiktaş ve Gaziantep FK, 21’lik Çaykur Rizespor ve 30’lık MKE Ankaragücü maçlarıyla birlikte 31 kazanılan Antalyaspor maçlarında 1’er gol kaydetti.

Norveçli yıldız, UEFA Avrupa Ligi 3 Eleme Turu’nda ise Sparta Prag ile 22 ve 21 sonuçlanan maçlarda da 1’er gole imza attı.

TRABZON 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 17:00

YATSI 18:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.