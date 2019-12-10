Odun keserken tendonları ve sinirleri kesilmişti şimdi... Giresun’da odun keserken koluna darbe alan yaşlı adam şifayı Trabzon’da buldu

Giresun'da bahçesinde odun keserken koluna darbe alan yaşlı adam yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Giresun’un Mesudiye köyünde bahçesinde odun keserken kazayla koluna darbe alarak tendonları ve sinirleri kesilen Halil Kabadayı (78), Trabzon Özel İmperial Hastanesi’nde Ortopedi Uzmanı Op Dr. Salih Ergün tarafından yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Bahçesinde odun keserken kazayla koluna darbe aldığını ve darbe sonucu kolunda derin kesik oluştuğunu belirten Kabadayı ”Bahçede odun keserken kazayla koluma darbe aldım ve kolumda derin kesik oluştu. Hemen Giresun’da acil servise gittik. Acil Serviste ilk müdahale yapıldıktan sonra plastik cerrahi uzmanına yönlendirildim. Plastik cerrahi doktoruna gittiğimizde sinirlerin kesildiği için kendi uzmanlık alanı dışında olduğunu belirterek el cerrahisi doktoruna gitmem gerektiğini söyledi. Giresun’da el cerrahisine bakan doktor olmadığı için çevre illerde el cerrahisi doktoru arayışına koyulduk. Yaptığımız araştırma sonucunda Trabzon Özel İmperial Hastanesi Ortopedi bölümünde yapıldığını öğrendik. Vakit kaybetmeden buraya geldik. Ortopedi doktoru Op. Dr. Salih Ergün tendonların ve sinirlerin kesildiğini belirterek ameliyata girdik. Yaptığı başarılı operasyonla sağlığıma tekrar kavuşmamı sağlayan ve yakın ilgi ve güleryüzünü bizden esirgemeyen başta doktorumuz olmak üzere tüm hastane çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hastanın kendilerine başvurduğunda kolundaki tendonlar ve sinirlerin kesik olduğunu belirten Dr. Ergün de “hastamız polikliniğe başvurduğunda kolundaki tendonlar ve sinirler kesilmiş durumdaydı. Yapmış olduğumuz el cerrahisi mikrocerrahi operasyonu ile hastamız sağlığına kavuştu” diye konuştu.

El cerrahisi hakkında bilgiler veren Dr. Ergün, ”El cerrahisi, üst ekstremite denilen (elden boyun köküne kadar olan) kısım içinde her türlü hastalığı mikrocerrahi gibi yardımcı teknikleri de kullanarak tedavi eden tıp dalıdır. Mikrocerrahi tekniğinde; ameliyat mikroskobu yardımı ile çok ince damar sinir gibi dokular detaylı bir şekilde görülebilmekte ve çok ince, çıplak gözle zor fark edilebilen dikiş malzemeleri ile onarımı sağlanmaktadır. Kazaya uğramış organlarımızın kurtarılması ve fonksiyonu açısından hasar gören yapıların mikro cerrahi metodu ile tamiri çok daha hızlı ve başarılı sonuçların elde edilmesine imkân vermektedir” ifadelerini kullandı.

TRABZON 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:56

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