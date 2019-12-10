Trabzonspor, TFF´nin sapma tutarını yükseltmesi kararına itiraz eti

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Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaparak 2019-20 sezonu için kulüplerin harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmesi kararının ardından Tahkim Kurulu´na başvurda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun 9 Aralık 2019 tarihinde yaptığı toplantının ardından Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapılarak kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmesiyle birlikte Trabzonspor Kulübü harekete geçti. Bu kurala aylar öncesinden uyan kulüplerin başında yer alan bordo-mavililer, yapılan değişikliğe `adaletsiz bir ortam oluştuğu´ gerekçesiyle itiraz ederek bugün Tahkim Kurulu´na başvuruda bulundu.



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