Trabzonspor taktik çalıştı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında perşembe günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışma gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile transfer görüşmesi için izin verilen Avdijaj antrenmanda yer almadı. Sturridge´nin ise salonda çalıştığı belirtildi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
TRABZON
14 Ocak 2020 Salı
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