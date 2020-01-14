Trabzonspor taktik çalıştı

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında perşembe günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışma gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile transfer görüşmesi için izin verilen Avdijaj antrenmanda yer almadı. Sturridge´nin ise salonda çalıştığı belirtildi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.



TRABZON 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:07

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