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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ders zili sustu, şimdi spor zamanı

İHA

Ders ve sınavla birlikte yoğun bir yarıyılı bırakıp karnelerini alan yüz binlerce öğrenci için tatilde hem eğlenip hem de sağlık için spor yapabilecekleri imkanlar hazırlandı. Okullara iki hafta ara verilmesiyle birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca çocukların tatilde vakitlerini daha verimli geçirebilmesi amacıyla binlerce tesiste spor kursları hazırlandı. Modern tesislerde, uzman antrenörlerin 26 branşta verdiği kurslara 5 ve 18 yaş arası öğrenciler katılabiliyor.

Ders zili sustu, şimdi spor zamanı

Ders ve sınavla birlikte yoğun bir yarıyılı bırakıp karnelerini alan yüz binlerce öğrenci için tatilde hem eğlenip hem de sağlık için spor yapabilecekleri imkanlar hazırlandı. Okullara iki hafta ara verilmesiyle birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca çocukların tatilde vakitlerini daha verimli geçirebilmesi amacıyla binlerce tesiste spor kursları hazırlandı. Modern tesislerde, uzman antrenörlerin 26 branşta verdiği kurslara 5 ve 18 yaş arası öğrenciler katılabiliyor.
“Tatilde stres atmanın, dinlenmenin en iyi yollarından biri spor yapmaktır” diyen Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Spor öncelikle sağlık demektir. Özellikle gelişim çağlarındaki çocukların spordan uzak kalmaları olabilecek en büyük yanlışlardan biridir. Herkesin mutlaka spor yapması gerekir, ve herkesin yapabileceği mutlaka bir branş vardır. Antrenörlerimiz hazır, tesislerimiz hazır, yeter ki insanlar spor yapmak istesin. Özellikle de öğrenciler” diye konuştu.
Toplam 26 branşta kursların olduğunu ifade eden Spor Şube Müdürü Yusuf Çebi ise “Çocuklarımız istedikleri, ilgi duydukları branşlarda ücretsiz kurslarımıza katılabilir. Boş zamanlarını sağlıklı bir şekilde değerlendirebilir, hem spor yapıp hem eğlenebilir. Böylece ikinci dönemdeki zorlu maratona stresten uzak şekilde güçlü bir şekilde hazırlanabilir. Bu modern tesislerin çocuklarımızın ve gençlerimizin sesleriyle, cıvıltılarıyla dolu olması en büyük dileğimiz. Kurslarımız atıcılık, atletizm, basketbol, badminton, bisiklet, bocce, boks, cimnastik, curling, güreş, hentbol, voleybol, yüzme, tekvando, judo, karate, halter, hokey, rugby, satranç, futbol, masa tenisi, okçuluk, tırmanma, tenis, yelken branşlarının yanı sıra özel sporcular için etkinlikler de yer alıyor" dedi.

TRABZON

17 Ocak 2020 Cuma

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