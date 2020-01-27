Özkan Sümer: "Bir karmaşa, bir kaos içerisinde futbolu yürütmeye çalışıyoruz"

Trabzonspor eski Teknik Direktörü ve Başkanı Özkan Sümer, endüstriyel futbolun 3 değeri olduğunu ifade ederek, "Ülkemizde bunların hiçbiri yok. Bir karmaşa, bir kaos içerisinde futbolu yürütmeye çalışıyoruz" dedi.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Trabzon Şubesi tarafından ‘Antrenör Gelişim Semineri’ düzenlendi. Seminere Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ün yanı sıra davetliler ve antrenörler katıldı. Trabzonspor eski Teknik Direktörü ve Başkanı Özkan Sümer ise antrenörlere seminer verdi.

Endüstriyel futbolun 4 tane değeri olduğunu belirten Sümer, "Bunlar kimlik değeri, kültür değeri, potansiyel ve özgünlük değeri. Ülkemizde neler var dediğiniz zaman ne yazık ki hiçbiri mevcut değil. Bir karmaşa, bir kaos içerisinde futbolu yürütmeye çalışıyoruz" dedi.

Başarının dört temel birleşimi olduğunu vurgulayan Sümer, "Kendini bileceksin, ihtiyaçlarını bileceksin, ne yapman gerektiğini ve nasıl yapman gerektiğini bileceksin. Futbol dünyasının içinde teknik adam olarak kalkıp da rastlantısal bir kısım şeylerle değil sonucu korumak, kendini korumakta bile zorluk çekersin. Bir şey nerede iyidir, neden iyidir? Çoğunlukla karşımıza şu çıkıyor; başkası için iyi olanın bizim için de iyi olabileceği yanılgısı. Bundan kurtulmadığımız takdirde kendimiz olmamız ve kendi değerlerimizi üretmememiz, kendimizi etkinleştirmemiz yanı sıra bir sonuç üretmemiz kolay olmayacaktır" diye konuştu.

Futbolda çok kaliteli isimlerle bir kadro kurmanın da sorunları çözmeyeceğini belirten Sümer, "Örnek verecek olursak 20032004 İspanya'nın Real Madrid takımında dünyanın en önemli oyuncuları bu kadroda yer aldı. Dünya üzerindeki hiçbir takım böylesi oyuncuları bir araya getirebilmiş değildir. Hala forma satışı rekoru da kırılmış değildir. Ama ligdeki sonucu 4'üncülük ve hiç de kupa almayan bir takım. Demek ki bu kadar önemli bir oyuncu kadrosuyla önemli sonuçlar üretmek gibi yanılgı içinde olmayalım. Futbolcunun uygunluğunu sadece teknik, taktik ve atletik değerlerinde düşünmeyelim. Futbolcunun bulunduğu ligi ve takımı önemsemesi gerekiyor. Görevi içselleştirmesi, takımsallaşmayı benimsemesi ve ihtiyaca uygun olması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

TRABZON 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:02

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