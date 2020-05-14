Doğu Karadeniz'de okuma yazma bilmeyenlerin oranı Türkiye ortalamasının üzerinde Doğu Karadeniz Bölgesi'nde en fazla okuma yazma bilmeyen Ordu’da, en az ise Artvin’de

Türkiye’de 2019 yılında 6 ve üzeri yaştaki 2 milyon 24 bin 979 kişinin okuma yazma bilmediği, okumayazma bilmeyenlerin oranının yüzde 2,76’olduğu belirtilirken, Doğu Karadeniz'de bu oran 4,26 ile Türkiye ortalamasının üzerinde çıktı.

Doğu Karadeniz Bölgesinde okuma yazma bilmeyenlerin sayısı Ordu’da 38 bin 59, Trabzon’da 27 bin 334 olarak ilk iki sırada yer alırken, en az ise 4 bin 836 rakamıyla Artvin oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Trabzon Bölge Müdürlüğü’nün Ulusal Eğitim İstatistikleri veri tabanından derlediği verilere göre, Türkiye’de 2019 yılında 6 ve üzeri yaştaki 2 milyon 24 bin 979 kişi okuma yazma bilmiyor. Okumayazma bilmeyenlerin oranı yüzde 2,76. Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerini kapsayan Doğu Karadeniz bölgesinde ise 2019 yılında okuma yazma bilmeyenlerin oranı bir önceki yıla göre azalarak yüzde 4,26 oldu. Okuma yazma bilmeyen 104 bin 111 kişinin 14 bin 394'ünü erkekler, 89 bin 717’sini kadınlar oluştururken, 65 yaş ve üzeri kişilerin oranı yüzde 76,03 (79 bin 154 kişi) oldu.



Artvin’de okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 3,05

2019 yılında Doğu Karadeniz Bölgesi’nde okuma yazma bilmeyenlerin oranı Ordu’da yüzde 5,52, Giresun’da yüzde 4,54, Trabzon’da yüzde 3,75, Gümüşhane’de yüzde 3,67, Rize’de yüzde 3,17 ve Artvin’de yüzde 3,05 oldu. Bu değerler ile bölgedeki tüm illerdeki okuma yazma bilmeyen nüfusun oranı Türkiye ortalamasının üstünde yer aldı. Ayrıca okuma yazma bilmeyenlerin sayısı Ordu’da 38 bin 59, Trabzon’da 27 bin 334, Giresun’da 18 bin 716, Rize’de 10 bin, Gümüşhane’de 5 bin 166 ve Artvin’de 4 bin 836 olarak gerçekleşti.



Rize’de okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 91,23’ünü kadınlar oluşturdu

2019 yılında okuma yazma bilmeyenlerin Trabzon’da 88,98’i, Ordu’da yüzde 83,11’i, Giresun’da yüzde 85,24’ü, Rize’de yüzde 91,23’ü, Artvin’de yüzde 86,62’si ve Gümüşhane’de yüzde 87,05’i kadınlardan oluştu. Aynı oran Türkiye’de yüzde 85,85, Doğu Karadeniz’de yüzde 86,17 oldu.

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