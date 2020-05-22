Akyazı tünelinde kaza: 8 yaralı Kaza nedeniyle Trabzon-Giresun istikametinde tünel ulaşıma kapatıldı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Akyazı Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Akçaabat istikametine gitmekte olan Murat T. yönetimindeki 61 M 0988 plakalı yolcu minibüsü, önünde gitmekte olan Erdal Z. yönetimindeki 61 EE 198 plakalı kamyonete henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 6 yolcu ile kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Trabzon’daki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle tünel içinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza nedeniyle tünel TrabzonGiresun istikametinde ulaşıma kapatılırken, araçlar Akyazı Stadı’nın önünden geçen eski sahil yoluna yönlendirildi.

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