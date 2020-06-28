'Yunus' polisi, YKS öncesi kimliğini kaybeden kız için seferber oldu

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<br>Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) TRABZON'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girmek isteyen kız öğrenci, kimliğini kaybedince polisten yardım istedi. 'Yunus' polisi tarafından kask takılan öğrenci, motosikletle götürüldüğü İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde çıkarılan yeni kimlikle sınava yetiştirildi. <br>Trabzon'da YKS'ye girmek isteyen kız öğrenci, sınav merkezi olan Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne geldiği sırada kimliğinin kaybolduğunu fark etti. Polis ekibinden yardım isteyen kız öğrenci, 'Yunus' polisi tarafından kask takılarak, motosikletle Ortahisar İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu sırada motosikletli polis, siren de çaldı. Kız öğrenci, çıkarılan yeni kimlikle sınava yetiştirildi. Bu anlara ilişkin görüntüler, İl Emniyet Müdürlüğü'nce paylaşıldı.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR<br>2020-06-28 13:22:42<br>

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