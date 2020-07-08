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Dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Derebaşı Virajları'nın yolu ulaşıma açılmayı bekliyor Ruslar tarafından yöre insanına 1916-1918 yılları arasında kazma kürekle açtırılan virajları ile ünlü Derebaşı Virajları yaşanan heyelan nedeniyle yaklaşık 1 yıldır kapalı bulunuyor

İHA

TrabzonBayburt arasındaki Soğanlı Dağları'nın yamaçlarında yer alan ve dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Derebaşı Virajları yaklaşık 1 yıldır yaşanan kaya düşmesi ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken, yöre halkı yolun ulaşıma açılmasını bekliyor.

Dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Derebaşı Virajları'nın yolu ulaşıma açılmayı bekliyor Ruslar tarafından yöre insanına 1916-1918 yılları arasında kazma kürekle açtırılan virajları ile ünlü Derebaşı Virajları yaşanan heyelan nedeniyle yaklaşık 1 yıldır kapalı bulunuyor

TrabzonBayburt arasındaki Soğanlı Dağları'nın yamaçlarında yer alan ve dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Derebaşı Virajları yaklaşık 1 yıldır yaşanan kaya düşmesi ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken, yöre halkı yolun ulaşıma açılmasını bekliyor.
19161918 yıllarında Ruslar tarafından yöre insanına kazma kürekle Trabzon ile Bayburt’u birbirine bağlamak için yaptırılan D915 karayolunda yaklaşık 1 yıl önce meydana gelen heyelan sonucu tonlarca ağırlığındaki kaya parçaları yola düştü. Yol yaşanan kaya düşmesi ve heyelanın ardından ulaşıma kapanırken, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri yolu ulaşıma açmak için inceleme başlattı. Yolun genişliğinin iş makinelerinin çalışmasına tehlike oluşturması nedeniyle uzman dağcıların incelemesinin ardından çalışma başlatılacağı öğrenildi.
Dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan bir site tarafından 4 yıl önce "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Derebaşı Virajları güzergahı ile görenlere korku dolu anlar yaşatıyor. 19161918 yıllarında el işçiliğiyle Trabzon ile Bayburt’u birbirine bağlamak için inşa edilen, sarp kayalıkları ve 13 keskin virajıyla dünyanın en tehlikeli yolu olan Derebaşı Virajları son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Rampası az, heyecanı ve manzarası zengin bir yol olmasının yanında hataya imkan vermeyecek derecede yüksek bir eğimde bulunduğu için tehlikeli yol olarak tanınan D915 karayolu uzun yıllar Karadeniz’i Bayburt ve Erzurum’a bağlayan ana geçişlerden birisi oldu. Uzun yıllar alternatifsiz yol olarak kullanılan Derebaşı Virajları Karadeniz, Doğu Anadolu ve İran bağlantısını sağladığı gibi Of ve Çaykara halkının yaylalarına ulaştıran ilk karayolu olma özelliğini de taşıyor. Karayolları yol ağında bulunan ve resmi adı D915 Devlet Karayolu olan bu yolunda Derebaşı Virajları adıyla bilinen bu kısmının trafik yükü tarihi süreçte ve özellikle 1970’li yıllardan sonra alternatif yolların açılmasıyla azaldı.

Derebaşı Virajları'nda ralliciler kozlarını paylaşmıştı
Trabzon’un Çaykara ilçesini Bayburt’a bağlayan D915 numaralı yol, dünyanın en zorlu meydan okumalarından birine sahne olmuştu. 2017 Avrupa Ralli Kupası’nın yanı sıra beş kez de Türkiye Ralli Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı ile Dakar Rallisi’nde 16 takım şampiyonluğu bulunan Team Kamaz Master’ın direksiyonuna geçen Dmitry Sotnikov, D915 nolu yolda nefes kesici bir mücadeleye girdi. Otoriteler tarafından dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak gösterilen Soğanlı Dağı eteklerindeki keskin virajlar, sporcuların sınırlarını zorlayan olağanüstü bir performansa sahne oldu. 1915 yılında Türkler ve Ruslar tarafından beraber inşa edilen yol, 2330 metrelik rakımı, 13 keskin ve dar virajdan oluşan 13 kilometrelik uzunluğu ile pilotlara hayatlarının en özel mücadele şansını sundu.

45 yıl Derebaşı Virajları'nda şoförlük yaptı
Yöre sakinlerinden Alaattin Yanık, 45 yıl Derebaşı Virajları'nda şoförlük yaptığını belirterek, “Bu yol Ruslar tarafından yapılmış. Bu yol eskiden E5 karayolu gibiydi. Bozuk arabalarla insanlar bu yoldan geçerdi. Çaykara’dan yola çıkan bir araba 2 günde yaylaya ulaşırdı. Şimdilerde yol kapalı, herhangi bir çalışma yapılmadı. Burada böyle bir heyelan olacağının kimse hesabını yapmıyordu. Eski Ruslar gelsin de bu yolu temizlesinler diye bekliyoruz. Kazma ve kürekle bu yol yapılmış. Bu yolun avantajı çok. Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Artvin illerine en yakın en kısa yol burası. En tehlikeli yol ama en kısa yol da burasıdır. Yol açık olsaydı tercih ediliyordu. Ben bu virajlardan aşağıya frensiz kamyonetle gelirdim. Direksiyonun bir tur boşluğu vardı, vites kollarını bulamıyorduk. 13 ton ile buradan aşağıya iniyorduk. 45 sene bu yolda şoförlük yaptım.45 senedir bir kez bile kaza yapmadım. Bu yolda çok kaza olmadı. Çok turist geliyordu. Almanya’dan, Fransa’dan, Belçika’dan gelenler oluyordu. Doğasına hayran kalıyorlardı” ifadelerini kullandı.

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