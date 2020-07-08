Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar



Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) Trabzonspor, Süper Lig´in 31´inci haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ligde son oynanan Galatasaray maçına göre Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk 11´de 2 değişikliğe gitti. Genç teknik adam, sağ bekte Kamil Ahmet´in yerine kart cezasını tamamlayan Pereira´ya, stoperde ise kart cezalısı Da Costa´nın yerine Campi´ye görev verdi. Sakatlığı bulunan Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı ile cezalı olan Da Costa´nın yanı sıra genç kaleci Arda kadroda yer almadı.

PEREIRA VE HOSSEINI DÖNDÜ

Trabzonspor´da kart cezaları nedeniyle MKE Ankaragücü ve Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyen Majid Hosseini ile Galatasaray maçında yer almayan Joao Pereira Antalyaspor karşılaşmasıyla yeniden takıma döndü. Pereira ilk 11´de şans bulurken, Hosseini 21 kişilik kadroda yer aldı.

ANTALYASPOR 21 KİŞİLİK KADROYU DOLDURAMADI

Fraport TAV Antalyaspor sakat ve cezalı oyuncularının fazla olması nedeniyle Trabzonspor karşısına 16 kişilik kadroyla çıkabildi. Kırmızı-beyazlılarda cezalı Hakan Özmert ve Adis Jahovic´in yanı sıra sakatlıkları bulunan Lukas Podolski, Sinan Gümüş, Ersan Gülüm, Fredy, Bahadır Öztürk, Ndinga, Harun Alpsoy ve Ondrej Celustka ile ülkesinden dönemeyen Charles kadroda yer almadı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-07-08 19:07:48



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