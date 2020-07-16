Trabzonspor'un CAS duruşması tamamlandı



Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) Trabzonspor´un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin itirazı neticesindeki duruşma bugün Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi´nde (CAS) görüldü.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurumu tarafından finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, bu karara itiraz ederek konuyu CAS'a taşımıştı. Bordo mavililerin CAS'a yaptığı itirazın ardından CAS, bugün online olarak duruşmayı gerçekleştirdi. İsviçre'deki hukuk bürosunun yanı sıra Türkiye'den de kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp hukuk işleri sorumlusu Eda Lermi Zorer, Genel Müdür Sinan Zengin ve Mali İşler Direktörü Coşkun Karaoğlu´nun da katıldığı online duruşma yaklaşık 6 saat sürdü.

Yapılan duruşmanın ardından CAS'ın kararı bu ay sonuna kadar açıklayacağı belirtildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-07-16 18:15:17



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