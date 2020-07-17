Trabzonspor'un performansı düşünce oyuncularında değerleri düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor'un performansı düşünce oyuncularında değerleri düştü

İHA

Süper Lig'de korona virüs sonrası oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantajı rakibi Medipol Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor'un performansı düşünce oyuncuların değerleri de düştü.

Trabzonspor'un performansı düşünce oyuncularında değerleri düştü

Süper Lig'de korona virüs sonrası oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantajı rakibi Medipol Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor'un performansı düşünce oyuncuların değerleri de düştü.
Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen Trabzonspor, korona virüs öncesi ve sonrası farklı performans ortaya koyarak avantajı rakibi Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Pandemi öncesi liderlik koltuğunda oturan bordomavililer, Süper Lig'in yeniden başlamasıyla birlikte oynadığı 6 maçta 9 puan elde edebildi. Söz konusu maçlarda ise 9 puan kaybeden Karadeniz ekibi ligin bitimine 2. hafta kala lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde yer alıyor.

Performanslar düşünce takım değeri de düştü
Süper Lig'de performans düşüklüğü yaşayarak şampiyonluk yolunda önemli bir yara alan bordomavililerde oyuncuların performansları düşünce piyasa değerlerinde de düşüş yaşandı. Bordomavili takımın Süper Lig'e ara verilmeden önceki toplam değeri 80 Milyon Euro olurken pandemi sonrasında ise yaşanan düşüşle birlikte 76 Milyon Euro'ya geriledi.

Sörloth 3 Milyon Euro değer kaybetti
Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Euro'ya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, Trabzonspor'un bu sezon oynadığı 46 maçta forma giydi. Sörloth, takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken çıktığı karşılaşmalarda 29 gol kaydetti. Süper Lig'de gol krallığı yarışındaki iddiasını da sürdüren golcü oyuncu transfermarkt'ın verilerine göre Mart ayında 16 Milyon Euro olan değerinden 3 Milyon Euro kaybederek 13 milyon Euro'ya düştü. (101 Milyon 780 Bin TL) Golcü oyuncu değerinde düşüş yaşansa da Süper Lig'in en değerli oyuncusu olma unvanını korudu.

Süper Lig'in ve takımının en değerli ikinci oyuncusu Abdulkadir Ömür
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth'ü takım arkadaşı Abdulkadir Ömür takip etti. Transfermarkt'ın Süper Lig'in Nisan ayı güncellemesiyle 14 milyon Euro olan değerini 1 milyon 500 bin Euro düşürerek son güncellemeyle birlikte piyasa değeri 12 Milyon 500 Bin Euro'ya (97 milyon 855 bin TL) düştü. Trabzonspor'un iki oyuncusunu ise 10 milyon 500 Bin Euro'luk (82 Milyon 198 Bin TL) değerleriyle Süper Lig lideri Medipol Başakşehirli Edin Visca ve Galatasaraylı Mario Lemina izledi.

Ortalama yüzde 15'lık bir kayıp
Avrupa takımlarının transfer gündeminde olan kaleci Uğurcan Çakır'ın ise 12 Milyon Euro olan değeri 9 milyon 500 bin'e, Ndiaye'nin 8 milyon Euro olan değeri 6 Milyon 800 Bin Euro'ya, Nwakaeme'nin 5 Milyon Euro olan değeri 4 Milyon Euro'ya, Gülihreme ve Ekuban'nın 4 Milyon Euro olan değeri ile Hüseyin Türkmen'in 3 Milyon 500 Bin Euro olan değerleri 3 Milyon 200 Bin Euro'ya, Filip Novak'ın 3 milyon Euro olan değeri 2 Milyon 800 Bin Euro, Abdulkadir Parmak'ın 3 Milyon 200 Bin Euro olan değeri 2 Milyon 500 Bin Euro'ya, Sosa'nın 3 Milyon Euro olan değeri 2 Milyon 400 Bin Euro'ya düştü.

Transfer listesinin başında Uğurcan Çakır var
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda önemli kayıplar yaşayarak avantaj kaybeden bordomavililerin matematiksel olarak şansı devam etse de bu çok zor bir ihtimal olarak görünüyor. Sezon başından beri önemli bir performans ortaya koyan bordomavililer pandemi sonrası yaşadığı düşüşle önemli puan kayıpları yaşasa da, oyuncu kadrosunda ciddi transfer teklifleri geldiği konuşuluyor. Özellikle bordomavililerin kalecisi Uğurcan Çakır başta olmak üzere takımda kiralık oynayan Sörloth ile birlikte Abdulkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Sosa, Novak, Nwakaeme ve Ekuban gibi isimler yurt içi ve yurt dışı olmak üzüre takımların transfer çalışmalarının ilk sıralarında yer alıyorlar. Geleçek sezon şampiyonlar liginde oynamayı hedefleyen Trabzonspor'da ise yönetim kurulu oyuncu kadrosunu elinde tutarak takviyelerle birlikte Avrupa'da daha güçlü bir kadro ile mücadele etmenin planlarını yaparken, önemli gelir getirecek tekliflere ise açık olduğu biliniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yurt dışından Doğu Karadeniz'e 21 bin 653 kişi göç etti
YEREL HABERLER Yurt dışından Doğu Karadeniz'e 21 bin 653 kişi göç ...
Trabzonspor çalışmalarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor çalışmalarını sürdürdü
Trabzonspor'un CAS duruşması tamamlandı
YEREL HABERLER Trabzonspor'un CAS duruşması tamamlandı
Trabzonspor'un CAS'taki duruşması sona erdi CAS kararını ay sonunda verilecek
YEREL HABERLER Trabzonspor'un CAS'taki duruşması sona erdi CAS ...
CAS, Trabzonspor kararını 2 hafta sonra verecek
YEREL HABERLER CAS, Trabzonspor kararını 2 hafta sonra verecek
Hekimoğlu Trabzon FK'dan play-off klibi
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon FK'dan play-off klibi
Ölümü şüpheli bulununca otopsi için mezarı açıldı
YEREL HABERLER Ölümü şüpheli bulununca otopsi için mezarı açıldı
Doğu Karadeniz Bölgesi’nden Gürcistan’a yapılan ihracat yüzde 18 arttı Gürcistan’a en fazla ihracat ise Artvin’den gerçekleşti
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz Bölgesi’nden Gürcistan’a yapılan ...
Alzheimer hastası kayıp şahsı iz takip köpeği buldu
YEREL HABERLER Alzheimer hastası kayıp şahsı iz takip köpeği buldu
Tabutta kan izi gördü, dedektif gibi iz sürdü Ankara’da hayatını kaybeden ağabeyinin ölüm nedenini bulmak için Trabzon’dan Ankara’ya giden Temel Kuzur, elde ettiği delilleri mahkemeye sundu Ağabeyinin dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Temel Kuzur, kesin ölüm nedeni için mezarı açtırarak otopsi yaptırdı
YEREL HABERLER Tabutta kan izi gördü, dedektif gibi iz ...
Prof. Dr. Özlü: Dikkat edersek 15-20 günde salgın durur
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özlü: Dikkat edersek 15-20 günde salgın ...
Tüm Psikologlar Platformu Sözcüsü Bozkır: "Açık öğretimle psikolog yetiştirmek halk sağlığına zarar verir"
YEREL HABERLER Tüm Psikologlar Platformu Sözcüsü Bozkır: "Açık ...
Trabzon'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Trabzon'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
Annesi ve ablasının katili eniştesini, 20 yıl sonra öldürdü
YEREL HABERLER Annesi ve ablasının katili eniştesini, 20 yıl sonra ...
Hekimoğlu Trabzon FK, Antalya yolculuğu öncesi COVİD-19 testinden geçti
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon FK, Antalya yolculuğu öncesi ...
Plaj ve su sporları sahalarının açılış yapıldı
YEREL HABERLER Plaj ve su sporları sahalarının açılış yapıldı
Hüseyin Çimşir, takımı toparlamaya çalışıyor
YEREL HABERLER Hüseyin Çimşir, takımı toparlamaya çalışıyor
Prof. Dr. Başkaya'dan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'na yaban keçisi tepkisi KTÜ Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya: "Tunceli’nin Munzur Çayı'ndaki alabalık, sazan gibi balıklar, dağdaki yaban keçileri, kınalı keklikler, ormanlardaki meşe ağaçları, madenleri gibi bütün doğal kaynakların Türkiye’nin herhangi bir diğer ilinde olduğu gibi bütün ülkeye ait olduğu unutulmamalıdır” "Tunceli, Gümüşhane’den, Artvin’den ve Antalya’dan daha zengin değildir"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Başkaya'dan Tunceli Belediye Başkanı ...
Balığın az olmasına hava muhalefeti eklenince tezgahlar boş kaldı
YEREL HABERLER Balığın az olmasına hava muhalefeti eklenince ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X