Sosa´nın eşi Carolina Alurralde `iki keklik´ türküsünü söyledi



Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde´nin sosyal medya hesabından bir müzik öğretmeniyle birlikte gitar eşliğinde söylediği `iki keklik´ türküsü paylaşımı yoğun ilgi gördü.

Geçtiğimiz günlerde vücuduna 'Yenge' ve 'Nabaysın' dövmeleri yaptıran Jose Sosa´nın eşi Carolina Alurralde, bu kez de türkü söyledi. Trabzon´a ve Türkiye´ye alışan Arjantinli Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, sosyal medya hesabından gitar eşliğinde bir müzik öğretmeniyle birlikte söylediği `iki keklik´ türküsünü paylaşırken, bu paylaşımı yoğun ilgi gördü.

Bu arada sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Jose Sosa henüz bordo-mavililer ile yeni sözleşme imzalamadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Jose Sosa´nın eşinin türkü söylerken videosuDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-07-20 16:34:12



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