Park kavgasında, iş yeri komşusunu öldürdü

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Selçuk BAŞAR/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Sürmene ilçesinde, Şenol Y. araç parkı nedeniyle tartıştığı iş yeri komşusu Kenan Aydemir'i tabancayla vurarak, öldürdü.

Olay, dün akşam, Sürmene ilçesi Yemişli Mahallesi'nde meydana geldi. Oto kiralama şirketi sahibi Kenan Aydemir ile komşu iş yerinin sahibi Şenol Y. arasında araç parkı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Şenol Y., Kenan Aydemir'i tabancayla ateş ederek, yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Aydemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay sonrası kaçan Şenol Y.'yi arıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Sürmene Selçuk BAŞAR

2020-07-25 12:39:11



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