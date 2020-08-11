Trabzonlu bal üreticisi arı sokması sonucu hayatını kaybetti

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Trabzonlu bal üreticisi Bayburt'un Mezre Yaylası'nda arı sokması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bayburt'un Mezre Yaylası'na kovanları bulunan bal üreticisi İlyas Pistil (46) dün akşam saatlerinde arı sokması sonucu rahatsızlandı. Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlyas Pistil tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Pistil'in cenazesi Trabzon'un Araklı ilçesi Erenler mahallesine gönderilirken, cenazesi bugün ikindi namazı sonrasında toprağa verilecek.

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