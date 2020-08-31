Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı oynayacak

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çaykur Rizespor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor Süper Lig 20202021 sezonu öncesi B.B. Erzurumspor ile oynayacağı hazırlık karşılaşması iki kulübün ortak kararı doğrultusunda iptal edildi. Bordomavili takım, 5 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 17.00’de Çaykur Rizespor ile Çaykur Didi Stadyumu’nda hazırlık maçı oynayacak.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.