Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı oynayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı oynayacak

İHA

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çaykur Rizespor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı oynayacak

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çaykur Rizespor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor Süper Lig 20202021 sezonu öncesi B.B. Erzurumspor ile oynayacağı hazırlık karşılaşması iki kulübün ortak kararı doğrultusunda iptal edildi. Bordomavili takım, 5 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 17.00’de Çaykur Rizespor ile Çaykur Didi Stadyumu’nda hazırlık maçı oynayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon’da yılın ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi
YEREL HABERLER Trabzon’da yılın ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi
Fındık üreticilerine “Fındığınızı kapınıza kadar gelerek almak isteyenlere karşı tedbirli olun” uyarısı TTB Yönetim Kurulu Üyesi Celil Karabinaoğlu: “Tüccar değiller, üreticinin fındığını eksik tartarak alıyorlar; Bu düpedüz emek gaspı, hırsızlıktır”
YEREL HABERLER Fındık üreticilerine “Fındığınızı kapınıza kadar ...
Karadenizli balıkçılar, 'vira bismillah' demeye hazırlanıyor
YEREL HABERLER Karadenizli balıkçılar, 'vira bismillah' demeye ...
Süper Lig'in en değerlisi Trabzonspor
YEREL HABERLER Süper Lig'in en değerlisi Trabzonspor
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü Trabzon’da törenlerle kutlandı
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü ...
Trabzonspor'dan 30 Ağustos pozu
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan 30 Ağustos pozu
Başkan Arpacı güven tazeledi
YEREL HABERLER Başkan Arpacı güven tazeledi
Trabzon’da Korona virüs vakaları artınca valilik “Kendinikorukendinikurtar” adıyla sosyal medyada kampanya başlattı İl genelinde vaka sayısı 2 bini aşarken, Pandemi sürecinde il genelinde 46 kişi hayatını kaybetti Son olarak Araklı Anadolu Lisesi müdüründe Korona virüs çıkınca okulda görüştüğü tüm öğretmenlere tek tek test yapılmaya başlandı
YEREL HABERLER Trabzon’da Korona virüs vakaları artınca valilik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X