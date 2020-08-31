Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı oynayacak

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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çaykur Rizespor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor Süper Lig 20202021 sezonu öncesi B.B. Erzurumspor ile oynayacağı hazırlık karşılaşması iki kulübün ortak kararı doğrultusunda iptal edildi. Bordomavili takım, 5 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 17.00’de Çaykur Rizespor ile Çaykur Didi Stadyumu’nda hazırlık maçı oynayacak.

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