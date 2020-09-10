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Selçuk BAŞAR Nurullah CABRİ / TRABZON (DHA) Süper Lig´in ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

19.45 sıralarında Trabzon Havalimanı´na gelen Fenerbahçe kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı ve kendilerini bekleyen otobüsle Rize´de konaklayacakları otele hareket etti.

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00´de Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fenerbahçe kafilesinin havalimanından çıkışları

Oyuncuların otobüse binmeleriDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR Nurullah CABRİ

2020-09-10 20:27:21



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