Trabzon’da polis memuru Covid-19’dan hayatını kaybetti

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Trabzon Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şubesi’nde görevli polis memuru Hasan Okumuş, Covid19’dan hayatını kaybetti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde 5 gündür tedavi gördüğü öğrenilen 50 yaşındaki Okumuş’un cenazesinin yarın Akçaabat ilçesi Eskiköy mahallesinde toprağa verileceği öğrenilirken, evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

Öte yandan Hasan Okumuş, Trabzon’da Korana virüs vakasından hayatını kaybeden ilk polis memuru olarak kayıtlara geçti.

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