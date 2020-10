Bu kez onlar podyuma çıktı Trabzon’da 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü'nde köpekler podyumda boy gösterdi

4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü münasebetiyle Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen defile hayvanseverlerden büyük ilgi gördü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan etkinliğe Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Akif Ümüzer, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Selahattin Yazıcı, ÇEVHAYKO Başkanı Melahat Altuntaş, TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün, hayvan koruma polisleri ve çok sayıda hayvansever katıldı. ÇEVHAYKO Başkanı Melahat Altuntaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Burası kesinlikle barınak değil, hayvanların toplandığı bir yer değil. Burada köpekler rehabilite olur, kısırlaştırılır. Alındıkları yere kısa sürede gönderilir. Burada yaptığımız gibi bir sahiplendirme etkinliği yapılacak. İnanın hayvanların hiçbiri devamlı kalmak istemiyorlar. Hepsi barınak değil barınmak istiyorlar. Biz diyoruz ki hiç kimse satın almasın sahiplensin. Biz sahiplenen kişilere diyoruz ki alacağınıZ can ya dostunuz olur, ya evladınız ya da arkadaşınız olur. Dosta, arkadaşa fiyat biçilemez’’ dedi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Selahattin Yazıcı ise, ’’Bu güzel günde bir can dosta dahil bir patiyi evde sahiplendirmeyi istiyoruz. Katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Bu tip çalışmalarımız artarak devam edecektir’’ ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından kuaförler tarafından titizlikle süslenen köpekler podyuma çıktılar. Renkli görüntülere sahne olan defilede birbirinden güzel köpekler hayvanseverlerden tam not aldılar. Defile sonrası katılımcılar, "Satın alma sahiplen" sloganıyla bakımevinde bulunan köpeklerin bazılarını sahiplendiler.

