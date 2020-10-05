Trabzonspor'dan Vitor Hugo için tanıtım videosu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor'dan Vitor Hugo için tanıtım videosu

İHA

Trabzonspor'dan Vitor Hugo için tanıtım videosu

Trabzonspor 4 yıllık anlaşma sağladığı Vitor Hugo için tanıtım videosu hazırladı.
Trabzonspor, Palmerias Kulübünden transfer ettiği Vitor Hugo için tanıtım videosu hazırladı. Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde bulunan Medical Park Stadyumunda hazırlanan tanıt videosunda oyuncu Trabzonspor'un stadyumunda yakından gördü.
Öte yandan Trabzonspor, oyuncuyla yaptığı anlaşmaya göre, 20202021 futbol sezonu için 1.350.000 Euro garanti ücret, 20212022 futbol sezonu için 1.350.000 Euro garanti ücret, 20222023 futbol sezonu için 1.350.000 Euro garanti ücret ve 20232024 futbol sezonu için 1.400.000 Euro garanti ücret ödeyecek. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir adres karışıklığına son veriyor 51 mahallede 50 bin adet tabela takılacak
YEREL HABERLER Büyükşehir adres karışıklığına son veriyor 51 ...
Trabzonspor taraftarlarından TFF ve MHK'ya tepki
YEREL HABERLER Trabzonspor taraftarlarından TFF ve MHK'ya tepki
Vitor Hugo resmen Trabzonspor´da
YEREL HABERLER Vitor Hugo resmen Trabzonspor´da
Trabzonspor, AİHM'e gidecek
YEREL HABERLER Trabzonspor, AİHM'e gidecek
Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 8 bin lira ceza
YEREL HABERLER Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 8 bin lira ceza
Trabzon'da bir garip olay Avrasya Üniversitesi Yomra Yerleşkesi'nin duvarları ve demir parmaklıkları sabaha karşı Yomra Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı Avrasya Üniversitesi Yönetimi can güvenliği gerekçesiyle eğitimi durdurma kararı aldı
YEREL HABERLER Trabzon'da bir garip olay Avrasya Üniversitesi Yomra ...
Mustafa Alper Avcı: "Ne olursa olsun sezon sonu şampiyon olacağız"
YEREL HABERLER Mustafa Alper Avcı: "Ne olursa olsun sezon sonu ...
Trabzonspor camiasından MHK'ya tepki TFF ve Trabzonspor eski yönetim kurulu üyesi Nevzat Ergüney: "İddiam Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar" "Trabzonspor üstüne bir çok oyunlar oynanıyor"
YEREL HABERLER Trabzonspor camiasından MHK'ya tepki TFF ve ...
Yolu trafiğe kapatarak drift yaptılar Plakalarını kapatarak drift yapan araçlar cezadan kaçamadı
YEREL HABERLER Yolu trafiğe kapatarak drift yaptılar Plakalarını ...
AVM’ye silahla girerken yakalanan kadın gözaltına alındı
YEREL HABERLER AVM’ye silahla girerken yakalanan kadın gözaltına ...
TİSAŞ'ı pandemi bile durduramadı TİSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçen Alemdaroğlu: "Başta ABD olmak üzere ihracatımızda ciddi bir artış meydana geldi" "2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanan yeni fabrika binamız ile üretim kapasitemizi iki katına çıkartmayı planlıyoruz"
YEREL HABERLER TİSAŞ'ı pandemi bile durduramadı TİSAŞ Yönetim Kurulu ...
‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’ ile sadece bu yıl ülke genelinde yüz binlerce kişi yüzme öğrendi
YEREL HABERLER ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’ ile sadece bu yıl ...
Tereyağında `patates nişastalı´ tağşiş uyarısı
YEREL HABERLER Tereyağında `patates nişastalı´ tağşiş uyarısı
Bakır ve kalaycılığın son ustaları, teknolojiye direniyor
YEREL HABERLER Bakır ve kalaycılığın son ustaları, teknolojiye ...
Trabzonspor, Djaniny için tanıtım videosu yayımladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Djaniny için tanıtım videosu yayımladı
Trabzonspor'un yeni transferi Djaniny Semedo sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Trabzonspor'un yeni transferi Djaniny Semedo sağlık ...
Hayrettin Hacısalihoğlu: "Türk futbolunda değişmeyen Cüneyt Çakır'ı değişmek gerekir" Trabzonspor'un eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu: "Yönetim, taraftar ve mali basın isyanı çok doğru" "TFF ve MHK değişti ama değişmeyen Cüneyt Çakır " "Doğrudur demiyorum ama Cüneyt Çakır'ın hakem atamalarında etkin rol oynuyor" "MHK dahil tüm hakemleri futboldan uzaklaştırırsak sağlıklı bir yapı kurulabilir"
YEREL HABERLER Hayrettin Hacısalihoğlu: "Türk futbolunda değişmeyen ...
Trabzonspor'un dikkat çeken penaltı istatistikleri
YEREL HABERLER Trabzonspor'un dikkat çeken penaltı istatistikleri
Bu kez onlar podyuma çıktı Trabzon’da 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü'nde köpekler podyumda boy gösterdi
YEREL HABERLER Bu kez onlar podyuma çıktı Trabzon’da 4 Ekim Dünya ...
Trabonspor, Jorge Djaniny Tavares 3 yıllık anlaşma sağladı
YEREL HABERLER Trabonspor, Jorge Djaniny Tavares 3 yıllık anlaşma ...
İstanbul’un balığı Trabzon’dan Karadeniz’de avlanarak Trabzon’a getirilen palamutların bir kısmı İstanbul’a gidiyor
YEREL HABERLER İstanbul’un balığı Trabzon’dan Karadeniz’de avlanarak ...
Karadeniz'de palamut bolluğu
YEREL HABERLER Karadeniz'de palamut bolluğu
Trabzonspor, Semedo'yu KAP'a bildirdi
YEREL HABERLER Trabzonspor, Semedo'yu KAP'a bildirdi
Trabzon'da hamsi tezgâhtaki yerini aldı
YEREL HABERLER Trabzon'da hamsi tezgâhtaki yerini aldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X