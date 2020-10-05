Trabzonspor'dan Vitor Hugo için tanıtım videosu

Trabzonspor 4 yıllık anlaşma sağladığı Vitor Hugo için tanıtım videosu hazırladı.
Trabzonspor, Palmerias Kulübünden transfer ettiği Vitor Hugo için tanıtım videosu hazırladı. Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde bulunan Medical Park Stadyumunda hazırlanan tanıt videosunda oyuncu Trabzonspor'un stadyumunda yakından gördü.
Öte yandan Trabzonspor, oyuncuyla yaptığı anlaşmaya göre, 20202021 futbol sezonu için 1.350.000 Euro garanti ücret, 20212022 futbol sezonu için 1.350.000 Euro garanti ücret, 20222023 futbol sezonu için 1.350.000 Euro garanti ücret ve 20232024 futbol sezonu için 1.400.000 Euro garanti ücret ödeyecek. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.