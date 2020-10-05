Trabzonspor'dan Vitor Hugo için tanıtım videosu

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Trabzonspor 4 yıllık anlaşma sağladığı Vitor Hugo için tanıtım videosu hazırladı.

Trabzonspor, Palmerias Kulübünden transfer ettiği Vitor Hugo için tanıtım videosu hazırladı. Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde bulunan Medical Park Stadyumunda hazırlanan tanıt videosunda oyuncu Trabzonspor'un stadyumunda yakından gördü.

Öte yandan Trabzonspor, oyuncuyla yaptığı anlaşmaya göre, 20202021 futbol sezonu için 1.350.000 Euro garanti ücret, 20212022 futbol sezonu için 1.350.000 Euro garanti ücret, 20222023 futbol sezonu için 1.350.000 Euro garanti ücret ve 20232024 futbol sezonu için 1.400.000 Euro garanti ücret ödeyecek. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.