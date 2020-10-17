Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçından notlar



Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) Trabzonspor, Süper Lig´in 5'inci haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, ligde son oynanan Gaziantep FK maçına göre Medipol Başakşehir karşısında ilk 11´de 5 değişikliğe gitti. Newton, kalede Erce´nin yerine sakatlıktan dönen Uğurcan´a, savunmada Hüseyin´in yerine yeni transfer Vitor Hugo´ya, orta sahada kart cezalısı Flavio´nun yerine Kamil Ahmet´e, hücum hattında ise Ekuban ile Nwakaeme´nin yerlerine genç oyuncu Safa ile Diabate´ye görev verdi.

DJANINY İLE HOSSEINI İLK KEZ

Trabzonspor´un transferin son günlerinde kadrosuna kattığı ve evraklarının yetişmemesi nedeniyle geçici lisans çıkartılan forvet oyuncusu Djaniny, Medipol Başakşehir maçıyla birlikte ilk kez bordo mavili takımın maç kadrosunda yer aldı. Ayrıca Trabzonspor´un stoper oyuncusu Hosseini de bu sezon ilk kez kadroda kendine yer buldu.

SAFA İLK 11´DE

Trabzonspor´da bu sezon ligde oynadığı 4 maçın ikisinde sonradan oyuna giren, milli arada Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında da forma giyen genç oyuncu Safa Kınalı, Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilk 11´de başladı. Teknik direktör Eddie Newton; Nwakaeme, Flavio, Abdulkadir Parmak ve Flavio gibi isimlerin kadroda yer almadığı maçta son haftalarda performansıyla dikkat çeken genç oyuncuya orta sahada görev verdi.

28 LOCA SATIŞI YAPILDI

Türkiye Futbol Federasyonu´nun (TFF) Süper Lig´de locaların yüzde 50´si kapasitesinde açılması kararının ardından Trabzonspor´da satışa çıkarılan localardan 28 tanesi Başakşehir maçında yüzde 50 kapasite ile seyirci aldı. Uzun bir aradan sonra stada alınan az sayıda taraftar maç öncesinde kısa bir tezahürat yaptı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-10-17 19:07:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.