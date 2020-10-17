Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçından notlar

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) Trabzonspor, Süper Lig´in 5'inci haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, ligde son oynanan Gaziantep FK maçına göre Medipol Başakşehir karşısında ilk 11´de 5 değişikliğe gitti. Newton, kalede Erce´nin yerine sakatlıktan dönen Uğurcan´a, savunmada Hüseyin´in yerine yeni transfer Vitor Hugo´ya, orta sahada kart cezalısı Flavio´nun yerine Kamil Ahmet´e, hücum hattında ise Ekuban ile Nwakaeme´nin yerlerine genç oyuncu Safa ile Diabate´ye görev verdi.
DJANINY İLE HOSSEINI İLK KEZ
Trabzonspor´un transferin son günlerinde kadrosuna kattığı ve evraklarının yetişmemesi nedeniyle geçici lisans çıkartılan forvet oyuncusu Djaniny, Medipol Başakşehir maçıyla birlikte ilk kez bordo mavili takımın maç kadrosunda yer aldı. Ayrıca Trabzonspor´un stoper oyuncusu Hosseini de bu sezon ilk kez kadroda kendine yer buldu.
SAFA İLK 11´DE
Trabzonspor´da bu sezon ligde oynadığı 4 maçın ikisinde sonradan oyuna giren, milli arada Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında da forma giyen genç oyuncu Safa Kınalı, Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilk 11´de başladı. Teknik direktör Eddie Newton; Nwakaeme, Flavio, Abdulkadir Parmak ve Flavio gibi isimlerin kadroda yer almadığı maçta son haftalarda performansıyla dikkat çeken genç oyuncuya orta sahada görev verdi.
28 LOCA SATIŞI YAPILDI
Türkiye Futbol Federasyonu´nun (TFF) Süper Lig´de locaların yüzde 50´si kapasitesinde açılması kararının ardından Trabzonspor´da satışa çıkarılan localardan 28 tanesi Başakşehir maçında yüzde 50 kapasite ile seyirci aldı. Uzun bir aradan sonra stada alınan az sayıda taraftar maç öncesinde kısa bir tezahürat yaptı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-10-17 19:07:57
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