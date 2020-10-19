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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Protokol muhtarlarla bir araya geldi

İHA

Protokol muhtarlarla bir araya geldi

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen organizasyona, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun yanı sıra, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekilleri Atilla Ataman ve Mehmet Karaoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, daire başkanları ile mahalle muhtarları katıldı.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu organizasyonda yaptığı konuşmada, “Bu anlamlı gününüzü tebrik ediyorum. 19 Ekim ülkemizde Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor. Bu yıl 5’inci yılı. Biz arzu ederdik ki, organizasyonu daha geniş bir katılımla gerçekleştirelim. Ancak bildiğiniz üzere pandemiden dolayı kısıtlı tutmak zorunda kaldık. Tekrar buraya gelen sizlerin ve tüm muhtarlarımızın günü kutluyorum” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise, muhtarlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Muhtarlar gününüzü yürekten kutluyorum. Bir süreden beri muhtarlarımız için özel bir gün tespit edildi. Bugünün belirlenmesi esasında Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlara verdiği kıymetin bir göstergesidir. Ve bu günde Türkiye’de muhtarlar, muhtarların neler yaptığı, görevleri, sorumlulukları, sıkıntıları, problemleri bir anlamda biraz daha ön plana çıkmış oluyor. Elbette muhtarlarımız bizim mahallelerimizdeki gören gözlerimiz, işiten kulaklarımız, elimiz kolumuz. Bütün hizmetlerimizde mahallelerimizde muhtarlarımızla beraber çalışmaya özen gösteriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, soruna en yakın olan çözüme de en yakındır. Soruna en yakın olan muhtarlarımız, bu sorunun çözümü noktasında da en doğru alternatifleri en doğru çözüm önerilerini ortaya koyacaklardır. Bu manada sizlerle istişare etmek ve var olan sorunlara çözüm getirme noktasında sizlerin fikirlerinizin alınması ayrı bir önem arz ediyor. Bizim de yönetim anlayışımız bunu gerektiriyor. Bugün arzu ederdik ki, 704 muhtarımızla daha geniş bir ortamda birlikte olalım. Malum salgın sebebiyle daha kısıtlı bir öğle yemeği oldu. İnşallah bu salgın belası önümüzdeki yıl ortadan kalkarsa, buradan ilan ediyoruz, Trabzon’daki 704 muhtarımızla birlikte çok daha kapsamlı, çok daha güzel bir organizasyonda buluşmak istiyoruz. Ben bu vesile ile tekrar bu güzel gününüzü yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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