Trabzonspor, sezonun ilk deplasman galibiyeti peşinde



Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)-Süper Lig´in 6´ncı haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçı kazanarak bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor.

Ligde geride kalan 5 haftalık bölümde 5 puan toplayabilen bordo-mavililer, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, bu maçı kazanarak hem bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almayı hem de üst sıralara doğru yükselmeyi arzuluyor. Ülker Stadyumu´nda saat 19.00´da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

KADRODA İKİ DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor´da tedavi gören Ekuban, Abdulkadir Parmak ile Hüseyin Türkmen bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Eddie Newton, son oynanan Medipol Başakşehir maçına göre kadroda bazı değişiklikler yapacak. Newton´un Safa´nın yerine kart cezasını tamamlayan ve takıma geri dönen Flavio´ya, Diabate´nin yerine de sol kanattan Nwakaeme´ye görev vermesi bekleniyor.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin yarın oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

"UğurcanPereira, Edgar Le, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

SAKAT: Ekuban, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen

CEZALI: YokDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-10-24 10:35:44



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