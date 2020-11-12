Trabzonspor kuvvet çalıştı

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Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Süper Lig´in 9´uncu haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 10.30´da başlayan basına kapalı fitness salonunda yapılan günün ilk antrenmanında ısınma bölümünde mobilizasyon hareketleri ve core çalışma, ana bölümde ise genel kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.

Trabzonspor akşam yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR

2020-11-12 15:24:26



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