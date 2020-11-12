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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTÜ Rektörü Çuvalcı'ya modern sanayi sitesi projelerini anlattılar, destek istediler

İHA

KTÜ Rektörü Çuvalcı'ya modern sanayi sitesi projelerini anlattılar, destek istediler

Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu ve beraberindekiler Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret ederek Trabzon için düşündükleri Modern Sanayi Sitesi Projesi'ni anlattılar.
Tüm Sanayiler Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu ziyarette yeni dönemde Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) şehir için bir çok konuda öncülük yapmasını dilediklerini belirterek "Üniversitemizin halka, orta ölçekli sanayiye kapılarının açık olmasını istiyoruz. Bireysel olarak insanlarımız kendini dışarı açabildi ama bu anlamda üniversitemizi biraz kapalı kaldı. KTÜ'yü güzel bir yere taşımanızı arzuluyoruz" ifadelerini kullandı
Başkan Alemdaroğlu, 45 yıldır Trabzon'a yeni bir sanayi sitesi kazandırılması için çalıştıklarını ifade ederek "İki yıldır bir kooperatif kurduk. Amacımız, Değirmendere'deki tüm sanayileri kaldırıp başka bir alana taşımak. Daha modern ve gelecek nesillere daha güzel bir sanayi sitesi oluşturmak. Bu konuda bir mücadele içerisindeyiz. Bunu yaparken de toplumun her kesimini bilgilendirip destek istiyoruz. Bu sadece sanayicilerin bir projesi değil, hem Trabzon’un hem bölgenin bir projesi. Buna sadece kendi projemiz olarak bakmıyoruz Trabzon’da yaşayan herkesin projesi" dedi
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek KTÜ olarak birinci hedeflerinin önce Trabzon, sonra Karadeniz ve Türkiye daha sonra da dünyaya faydalı olmak olarak belirlediklerini vurguladı.
KTÜ'nün Trabzon'un problemleriyle ilgilenmesini önemsediklerini belirten Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, "Biz size destek oluruz. Gittiğimiz toplantılarda bunu anlatırız. Şehrin göbeğinde kaldığını, arazisinin çok değerli olduğunu, farklı bir şekilde daha verimli değerlendirilebileceğini anlatırız. Biz orta ölçekli Kobilerimiz olsun, bunların üniversitemizle işbirliği yapmasını önemsiyoruz. Üniversite Trabzon'un problemleriyle ilgilenmesi lazım. 2.5 ay oldu görevdeyim. Bölümleri ziyaret edip hocalarımla konuşacağım. Öğrencilerimiz bizim olmazsa olmazımız, onları en iyi şekilde eğitmemiz lazım. Bütün çağdaş bilgileri onları göstermemiz lazım. Ancak bunun yanında topluma için ne üretiyoruz. Bu da bizim için önemli bir özellik. Bir ürün üretmenin en büyük zevk olduğunu bilen bir insanım. İmalatta yıllarca çalıştım. Çıraklık nedir bilirim. Mutfaktan gelen bir insanım "ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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