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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemide C vitamini deposu kiviye ilgi arttı

İHA

Pandemide C vitamini deposu kiviye ilgi arttı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsünden korunmak için uzmanlar vücudun bağışıklık sisteminin güçlü olmasına dikkat çekerken, C vitamini bakımından en zengin meyve arasında gösterilen kiviye pandemi sürecinde talep arttı.
Trabzon’da bin 500 dekar alanda yaklaşık 3 bin ton kivi üretimi yapılırken, bakım şartlarının tekniğe uygun olarak yapılması durumunda dekar başına yılda 33,5 ton arasında ürün alınabileceği belirtildi.
Bir dekar kivi bahçesinden yıllık elde edilen gelir, 1 dekar fındık veya 1 dekar çay bahçesinden elde edilen gelirin 34 katı kadar olabildiğine dikkat çeken Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay, kivi üreticilerini erken hasat yapmamaları konusunda uyardı. Pandemi sürecinde kivi üretimi yapmak isteyenlerin sayısında artış olduğu belirten Gülbay, üreticilere uyarılarda bulundu. Gülbay, “İlimizde Of, Ortahisar, Sürmene, Araklı, Arsin, Yomra, Ortahisar, Maçka, Akçaabat, Çarşıbaşı, Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçelerimizde ekonomik olarak kivi yetiştirilmektedir. Bu ilçelerimizde yaklaşık olarak bin 500 dekar alandan yıllık 3 bin ton ürün elde edilmektedir. Bu miktar bakım şartlarının (Budama,gübreleme,sulama,çapalama gibi) tekniğe uygun olarak yapılması durumunda dekara 33,5 tona çıkabilmektedir. Pandemi sürecinde C vitamini yüksek olan kiviye ilginin artmasıyla, bu yıl üreticilerimiz ürünlerini bahçede istenilen fiyata sattılar. Şayet üreticilerin örgütlenerek kooperatif kurmaları ve soğuk hava depoları yaparak ürünlerini kooperatif aracılığıyla pazarlamaları durumunda ürünün kg fiyatı daha da yukarıdan satılabilecektir. 1 dekar kivi bahçesinden yıllık elde edilen gelir, 1 dekar fındık veya 1 dekar çay bahçesinden elde edilen gelirin 34 katı kadar olabilmektedir. Kivi meyvesinin hasadının yapılabilmesi için suda çözünür kuru madde miktarının (S.Ç.K.M) yüzde 79 arasında olması gerekmektedir. Bu değerlerin altında hasat yapılması durumunda ;”Meyvenin depolama süresinin kısalmasına; meyvenin dış yüzeyinde buruşmaya; meyvede sulanmaya; tad ve aromanın istenen düzeye gelmemesine; meyvede hızlı yumuşamaya; raf ömrünün azalmasına; meyvedeki kuru madde miktarının arzu edilen seviye gelmemesine neden olmaktadır” dedi.

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