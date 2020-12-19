Mahsur kalan yavru kedi, kurtarıldı

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TRABZON,(DHA)TRABZON´da düştüğü boşlukta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kalkınma Mahallesi'nde apartman ile kayalıklar arasındaki boşluktan kedi sesi geldiğini duyanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, vinç yardımı ile 20 metrelik boşluğa inerek, mahsur kalan kediyi kurtardı. Yaralı olmadığı tespit edilen kedi, sokakta koşarak gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon

2020-12-19 13:23:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.