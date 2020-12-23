Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

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Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması, ikinci grupta yer alan futbolcular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından denge çalışması, 5’e 2 ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Antrenmana tedavileri devam eden Abdulkadir Ömür ve Salih Kavrazlı katılmadı.

Bordomavililer yarın yapacağı idmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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