Trabzonspor - Galatasaray maçından notlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor - Galatasaray maçından notlar

DHA

Trabzonspor - Galatasaray maçından notlar


Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)Trabzonspor, Süper Lig'in 15'inci haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor.
AVCI´DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Atakaş Hatayspor maçına göre Galatasaray karşısında ilk 11´de tek değişikliğe gitti. Avcı, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Ekuban´ın yokluğunda sağ kanattan Yusuf Sarı´ya görev verdi. Bordo-mavililerde kadro dışı bırakılan Bilal, Plaza ile Diabate´nin yanı sıra kovid-19 tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür ile sakatlığı bulunan Ekuban kadroda yer almadı.
YUSUF SARI İLK KEZ 11´DE
Trabzonspor´un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban´ın sakatlığı nedeniyle genç oyuncu Yusuf Sarı maça 11´de başladı. Bu sezon 9 maçta kadroya giren Yusuf Sarı, Galatasaray karşılaşmasıyla ilk kez bu sezon bir maça da 11´de başlamış oldu.
AVCI´NIN İLK DERBİSİ
Trabzonspor´da Süper Lig´in 9´uncu haftasında göreve gelen teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte ilk derbi maçına çıktı. Avcı, bu maça kadar Trabzonspor´un başında çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet 2 beraberlik aldı.
STATTA MÜZİK ÇALINMADI
Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması öncesi geçtiğimiz günlerde bordo-mavili takımın efsanesi Özkan Sümer'in hayatını kaybetmesi nedeniyle statta müzik yayını yapılmadı. Ayrıca Trabzonsporlu futbolcular da ısınmaya üzerinde Özkan Sümer´in fotoğrafının basılı olduğu siyah renkli t-shirtlerle çıktı.
GALATASARAY´DA 2 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray´da Trabzonspor karşısında geçen haftaki Göztepe karşılaşmasına göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda Luyindama'nın yerine Marcao, Diagne'nin yerine de Oğulcan Çağlayan görev yaptı.
EKSİKLER FAZLA
Galatasaray'da Senegalli santrfor Mbaye Diagne, ailesinde bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testi pozitif çıktığı için tedbir amaçlı kadroya alınmadı. Diagne'nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Kovid-19 PCR testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan aile bireyiyle hastalık sürecinde doğrudan temaslı durumda olan Diagne'ye iki gün arayla yapılan testler negatif sonuçlandı. Buna rağmen Diagne, hem Galatasaraylı hem de Trabzonsporlu futbolcuların sağlığını riske atmamak adına maç kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlıkları bulunan Oghenekaro Etebo, Ryan Babel, koronavirüs izolasyon sürecini yeni tamamlayan Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir de kadroda bulunmuyor.
MARCAO DÖNDÜ
Ligin 13´üncü haftasında oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören ve 14´üncü haftadaki Göztepe müsabakasında cezasını dolduran Marcao, Trabzonspor karşılaşmasıyla takıma geri döndü.
FALCAO 8 MAÇ SONRA KADRODA
Süper Lig´in 7´nci haftasındaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyen ve sonrasında 8´inci haftadaki Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maç öncesi antrenmanda sakatlanan Kolombiyalı forvet oyuncusu Radamel Falcao, Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte takıma geri döndü. 1'i cezası, 7'si de sakatlığı nedeniyle son 8 resmi maçı kaçıran ve hafta içinde takımla çalışmalara katılan 34 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçının 21 kişilik kadrosunda kendine yer buldu.
TERİM´İN YOKLUĞUNDA MAÇA ŞAHİN ÇIKTI
Süper Lig´in 13´üncü haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynanan ve 2-1 kaybedilen maçta doğrudan kırmızı kart gören ve 5 maç ceza alan teknik direktör Fatih Terim´in yokluğunda Trabzonspor karşılaşmasında takımın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin yer aldı.
YUSUF YAZICI TRİBÜNDEN İZLEDİ
Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, izinli olduğu için geldiği Trabzon'da önce Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti. Ardından ise Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı maçı özel davetli olarak tribünden takip etti.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-12-26 19:06:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Çalıştığı inşaatın 9. katından düştü, geriye acı dolu bu fotoğraf kaldı
YEREL HABERLER Çalıştığı inşaatın 9. katından düştü, geriye acı dolu ...
Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi Özkan Sümer´in mezarına ziyaret
YEREL HABERLER Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi Özkan Sümer´in ...
Mislic. com TFF 2. Lig : Hekimoğlu Trabzon FK: 2- Niğde Anadolu FK: 3
YEREL HABERLER Mislic. com TFF 2. Lig : Hekimoğlu Trabzon FK: 2- ...
Hekimoğlu Trabzon-Niğde Anadolu FK: 2-3
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon-Niğde Anadolu FK: 2-3
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan Sümer'in mezarına ziyaret
YEREL HABERLER Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan Sümer'in mezarına ...
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan `ifşa´ etti, hapsi istendi
YEREL HABERLER Köpeğe şiddeti sosyal medyadan `ifşa´ etti, hapsi ...
Trabzon´da kısıtlamada balığa ilgi
YEREL HABERLER Trabzon´da kısıtlamada balığa ilgi
Kadınlar daha girişimci Trabzon’da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen “Genç Çiftçi Projesi” kapsamında 404 kadın hibe desteğinden yararlandı Hibe edilenlerin büyük bir kısmını büyük ve küçükbaş hayvan oluştururken kadın girişimci sayısı, erkeklerin neredeyse iki katı
YEREL HABERLER Kadınlar daha girişimci Trabzon’da Tarım ve Orman ...
Korona virüs talepleri arttırdı, sahteleri ortaya çıktı ‘Evdekal’ çağrılarına uyarak evde yemek yapmaya başlayan vatandaşlar tereyağı kullanımını arttırınca çok sayıda sahte ürün ucuz fiyatlarla satılmaya başladı Tonya Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Tekin Baki: “25 liradan tereyağı satılıyor; demek ki bunu üreten kişi sütü bedava alıyor öyle bir şey olamaz”
YEREL HABERLER Korona virüs talepleri arttırdı, sahteleri ortaya ...
Filyasyon ekipleri karda da virüsün izini sürüyor
YEREL HABERLER Filyasyon ekipleri karda da virüsün izini sürüyor
Galatasaray, Trabzon'a geldi
YEREL HABERLER Galatasaray, Trabzon'a geldi
Galatasaray Trabzon'da
YEREL HABERLER Galatasaray Trabzon'da
Trabzon'da karla kaplı mahalle yollarının tamamı ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Trabzon'da karla kaplı mahalle yollarının tamamı ...
Beyaza bürünen Uzungöl´ün yüzeyi, kısmen buz tuttu
YEREL HABERLER Beyaza bürünen Uzungöl´ün yüzeyi, kısmen buz tuttu
Karadeniz´de kar esareti; kapalı 118 yerleşim yerinin yolunda hummalı çalışma
YEREL HABERLER Karadeniz´de kar esareti; kapalı 118 yerleşim yerinin ...
2 günlük hafta sonu kısıtlaması öncesi hamsi tezgahlarına akın ettiler Trabzon'da dün kilosu 20-25 TL’den satılan hamsinin fiyatı bugün 10 TL’ye kadar gerileyince vatandaşlar tezgâhlar önünde yoğunluk oluşturdu
YEREL HABERLER 2 günlük hafta sonu kısıtlaması öncesi hamsi ...
Abdullah Avcı, Trabzonspor’un başında ilk derbi heyecanını yaşayacak
YEREL HABERLER Abdullah Avcı, Trabzonspor’un başında ilk derbi ...
Uzungöl kısmen dondu Beyaz örtüyle kaplı Uzungöl havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Uzungöl kısmen dondu Beyaz örtüyle kaplı Uzungöl ...
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Aşı olmamanın tehlikesi çok daha büyük
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Aşı olmamanın tehlikesi çok ...
Karadeniz´de burun estetiğine ilgi, salgın döneminde de sürüyor
YEREL HABERLER Karadeniz´de burun estetiğine ilgi, salgın döneminde ...
Trabzonspor, Galatasaray karşısında 3 puan peşinde
YEREL HABERLER Trabzonspor, Galatasaray karşısında 3 puan peşinde
Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını ...
Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X