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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor - Galatasaray: 0-2

DHA

Trabzonspor - Galatasaray: 0-2


Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA) -STAT: Medical Park
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak
TRABZONSPOR: UğurcanSerkan, Edgar Ie, Hugo(Dk.67 Hosseini), MarlonBaker, Flavio, Abdulkadir, Yusuf(Dk.67 Afobe), NwakaemeDjaniny
GALATASARAY: OkanElabdellaoui, Donk, Marcao, SaracchiTaylanFeghouli(Dk.34 Ömer), Emre Kılınç, Belhanda(Dk.85 Falcao), Arda(Dk.70 Emre Akbaba)Oğulcan(Dk.85 Luyindama)
GOLLER: Dk.44 Arda, Dk.55 Oğulcan (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Flavio, Abdulkadir (Trabzonspor)Taylan, Elabdellaoui, Ömer (Galatasaray)Süper Lig'in 15'inci haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Bordo-mavililer bu sonuçla ligde 7 maç sonra mağlubiyet alırken, Galatasaray ise bu galibiyetle ligde liderliğe yükseldi.
6´ncı dakikada Oğulcan´ın pasında ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Feghouli´nin kaleye gönderdiği sert şut üstten auta gitti.
7´nci dakikada Djaniny pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Flavio´nun şutunda top az farkla yandan dışarıya gitti.
11´inci dakikada Flavio´nun savunmadan uzun pasıyla hızlı çıkan Djaniny ceza sahası içerisine girdikten sonra sağ çaprazdan şutunu çekti ancak top direğin dibinden auta gitti.
24´üncü dakikada sağ kanattan Taylan´ın arka direğe pasında Oğulcan´ın gelişine kaleye gönderdiği top yan ağlarda kaldı.
25´inci dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Baker´ın penaltı noktası üzerine gönderdiği topa iyi yükselen Hugo´nun kafa vuruşunda Okan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
43´üncü dakikada ceza sahası yayının sağından kazanılan serbest vuruşta Emre Kılınç´ın doğrudan kaleye gönderdiği top üstten az farkla dışarıya gitti.
44´üncü dakikada sağ çaprazdan Oğulacan´a pasında altıpasın gerisinde topla buluşan Emre Kılınç´ın bekletmeden kaleye gönderdiği topu Uğurcan çıkardı ancak dönen topta Arda'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
55´inci dakikada sol kanattan Ömer´in savunmanın arkasına pasına iyi hareketlenen Oğulcan topu sol ayağına aldıktan sonra ceza sahası çizgisinin hemen önünden vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlara gitti. Gol ofsayt nedeniyle iptal edildi ancak yapılan VAR incelemesi sonrası geçerli sayıldı: 0-2.
69´uncu dakikada Afobe´nin ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği top yandan dışarıya gitti.
73´üncü dakikada Serkan´ın pasında ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Baker´ın gelişine kaleye gönderdiği topu Okan kontrol etti.
76´ncı dakikada Abdulkadir Parmak sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı, Okan ayaklarıyla topu çıkardı dönen topu Abdulkadir bir kez daha kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak bu kez yandan auta çıktı.
Karşılaşma 2-0 Galatasaray´ın üstünlüğüyle sonuçlandı.
FEGHOULI VE HUGO DEVAM EDEMEDİ
29´uncu dakikada Galatasaray´da Feghouli koşarken arka adalesinde zorlanma hissetti ve kenara değişiklik işareti yaparak kendini yere bıraktı. Feghouli´nin yerine 34´üncü dakikada Ömer Bayram dahil oldu. Trabzonspor´da da 66´ncı dakikada Vitor Hugo belini tutarak orta alanda kendini yere bıraktı. Devam edemeyen Hugo´nun yerine 67´nci dakikada Hosseini oyuna girdi.
TAYLAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Galatasaray´da karşılaşma öncesi 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alan Taylan Antalyalı, Trabzonspor maçının 14´üncü dakikasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Taylan, Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-12-26 20:58:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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