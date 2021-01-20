Ortahisar Yavuz Selim Stadı 5 bin kişilik kapasiteye çıkarılacak

Hekimoğlu Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu, Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nın kale arkaları tribünlerinin de yapılması için talimat veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür etti.

Hekimoğlu Trabzon'un maçlarını oynadığı Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nın şu anda bin kişilik kapasitede olduğunu fakat bunun yetersiz olduğunu ifade eden Başkan Celil Hekimoğlu, "Sayın bakanımıza geçen yılki ziyaretimizde durumu izah etmiştik. Bunun üzerine bin 500 kişilik tribün yapmaya karar verilmişti. Şu anda o tribün de bitmek üzere ama tabi ki bu da bize yetmiyor" dedi.

Seyirci yasağından dolayı maçların taraftarsız oynandığını da kaydeden Başkan Hekimoğlu, "Maçlar seyircili oynansa 10 bin kişiye oynarız. Stadımız dolar. Takımımıza karşı taraftarlarımızın büyük bir teveccühü var. Bu durumu kulübümüzü ziyaretinde Bakanımıza arz ettik. Ziyarette bulunan Trabzon Valimiz İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç ve AK Parti Trabzon Milletvekillerimizin desteği ile beraber Bakanımız kale arkaları tribünlerinin de yapılması, stadımızın daha modern hale getirilmesi ve 5 bin kişilik kapasiteye yükseltilmesi için talimat vermiştir. Bakanımıza bu desteğinden dolayı çok teşekkür ederiz. İnşallah tribünlerimiz kısa sürede yapılır ve taraftarlarımıza kavuşuruz" ifadelerini kullandı.

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